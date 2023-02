Ante el Mallorca terminó la primera vuelta y en el cadismo hay motivos para la esperanza, para pensar que la permanencia un año más en Primera División no es ninguna utopía. No solo por el buen partido cuajado ante el Mallorca, sino por varias cosas más. Para empezar, pese a lo irregular de esta primera parte de la liga, el Cádiz ha terminado rozando la mitad de los puntos que se consideran necesarios para la permanencia. Diecinueve puntos, que podrían haber sido algunos más de haber tenido más suerte con los árbitros y el VAR, por ejemplo. Pero es un signo positivo conseguir casi la mitad de esos 40 puntos, que presumiblemente harán falta para mantenerse, dando unas sensaciones que no acaban de convencer al cadismo.

La lectura es que si se ha conseguido prácticamente la mitad del objetivo dando una de cal y otra de arena, a poco que haya una mejoría en el juego y en los resultados se pueden conseguir los otros 21 con más tranquilidad. La otra parte positiva del fin de esta primera vuelta es que, pese a terminarla en posiciones de descenso, la pelea por el descenso se ha extendido de tal manera que hay nueve equipos separados por tan solo cinco puntos, y el Cádiz tiene a siete equipos por encima a tan solo tres puntos de diferencia. Cuanto más equipos haya metidos en la pelea por el descenso, mejor, más posibilidades hay de que alguno falle más que nosotros. Otra ventaja que le veo a como está la tabla es que entre esos equipos que tienen que eludir el descenso hay algunos que no empezaron la temporada preparados para ello, léase Valencia, Sevilla, Español, Celta, etc. Y cuando uno empieza la liga con un objetivo y luego se ve peleando por otro muy distinto, a veces es muy complicado cambiar el chip y a alguno de estos equipos se les puede atragantar esta temporada. Y, finalmente, el cierre de mercado de fichajes parece que ha dejado más que satisfecho a la mayoría del cadismo, que reclamaba a la directiva inversión en fichajes. Nada más y nada menos que siete nuevas incorporaciones han llegado a la plantilla y cinco jugadores han causado baja. El Cádiz refuerza de manera significativa la delantera con Roger Martí, Sergi Guardiola y Chris Ramos que, sumados a Negredo, Choco Lozano y Sobrino, aspiran a mejorar los registros anotadores de la primera parte de la temporada.

Calidad hay, solo falta que se haga posible. Todo lo contrario que nuestro rival de hoy, que no solo no ha fichado a nadie, sino que, además, ha dado la baja a un jugador. El partido de hoy invita a pensar con optimismo, puesto que al Cádiz se le dan bastante bien las visitas a San Mamés desde su retorno a primera. Si a ello le sumamos que los leones llevan tres derrotas consecutivas y otros tres empates en los tres partidos anteriores, no es demasiado soñar que hoy se puede dar jun golpe sobre la mesa.

Por todo ello, creo que existen motivos más que justificados para empezar con optimismo esta segunda parte de la temporada. Yo estoy convencido de que el Cádiz se va a salvar.