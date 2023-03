Uno de los principales autores del carnaval de Cádiz en su modalidad de Cuarteto es, sin duda, Manuel Morera, humorista y ganador, entre otros muchos, del primer premio del Concurso de agrupaciones del Teatro Falla del año 2018 con su Equipo A minúscula (Comando Caleti), donde, parodiando a Fénix, el seductor personaje que interpretaba Dirk Benedict en la recordada teleserie de los 80, popularizó una despectiva interjección que se convirtió de inmediato en leyenda del carnaval: "¡Tú no eres de Cádiz!".

El Morera utilizaba el mismo sentimiento gadita que tan bien supo recoger Juan Bouza en su novela Independenshia: el procés gaditano (no confundir con Independencia de Javier Cercas) para criticar determinados comportamientos del natural de la zona: "¿Que tú recoges las caquitas de tu perro en la calle, Chincheta? -preguntaba a su compañero de fatigas, Carlos Mení- ¡Tú no eres de Cádiz!".

Con un ánimo mucho menos injurioso y tras el nombramiento del cantante Alejandro Sanz como hijo predilecto de la provincia de Cádiz, la Diputación Provincial ha dado a conocer también una fantástica campaña publicitaria cuyo objetivo es "difundir los valores y potencialidades de la provincia a través de los testimonios de diez personalidades de diversos ámbitos que, aún siendo naturales de otros puntos de la geografía española, tienen una fuerte vinculación con Cádiz".

Esta iniciativa, titulada "Yo también soy de Cádiz" recoge en vídeos de corta duración los testimonios de personas relevantes que aman a Cádiz como lo hacía Rafael Alberti, que llamaba Cádiz a todo lo dichoso. Encabezados por el mejor escritor gaditano de Úbeda, Jesús Maeso de la Torre, que lleva viviendo en nuestra provincia desde hace más de cincuenta años, famosos nacionales e internacionales como el cantante Antonio Carmona, el músico Carlos Jean, el periodista deportivo Julio Maldonado (Maldini), el poeta Luis García Montero, la artista Rosario Flores, el chirigotero Antonio Pedro Serrano, alias el Canijo de Carmona, la periodista Pepa Bueno, la windsurfista Marina Alabau, o la afamada cantante Pasión Vega, prestan su voz e imagen para promocionar esa tierra que tanto los quiere.

Cuando hace unas semanas escribí mi artículo sobre los gaditanos de Andalucía, dejé fuera del mismo -con gran pesar- a algunos distinguidos vecinos de nuestras playas y campos, a pesar de ese dicho que nos robaron los bilbaínos que sentencia que el gaditano nace donde le da la gana. Aparte del imperdonable olvido de mi paisana, la cañaílla Sara Baras, perdida en un copia y pega, dejé fuera de aquel texto al novelista Montero Glez, que vive en Sancti Petri hace décadas; a Óscar Lobato, periodista y escritor, al que llamo "el hombre que todo lo sabe", al ahora magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, o a la propia Teófila Martínez, gaditana de Santander.

En resumen, me parece una gran iniciativa de la Diputación Provincial, barata -espero- y efectiva, para poner en valor negro sobre blanco y todas esas paparruchas que dicen los políticos que Cádiz lo somos muchos más de los que aquí nacimos y pacemos. Aunque al final, de lo que me he dado cuenta es de que, como me dice Raquel -la extremeña amante de las playas y los carnavales que mejor berza gitana hace en toda la provincia de Cádiz-, el que parece no ser de Cádiz -dicho sea con voz aguardentosa del Morera- soy yo, que soy medio ferrolano, y se me nota.