UN BUEN COMIENZO

Quiero dedicar esta columna al Sr. Toni Martín, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz, y felicitarle por sus palabras que recogió Diario de Cádiz el pasado 14 de agosto. El Sr. Martín decía que por más que el Partido Popular tenga la mayoría absoluta en el Parlamento, va a abrir el diálogo con el resto de grupos políticos para intentar que todas las leyes se enriquezcan con sus aportaciones. "Vamos a oír a todos los grupos qué tienen que plantear y seguro que se puede llegar a puntos de encuentro", dijo, reiterando su intención de diálogo y de consenso.

No puede empezar mejor una nueva legislatura. "Entre todos haremos todo" se decía cuando la Transición, y es muy bueno recuperar ese espíritu.

No me interesa si esas palabras se dicen siempre al inicio de cada legislatura. Lo importante es que se han dicho y que, por eso, periódicamente, se podrá preguntar qué ha sucedido con ellas. ¿Ha recogido el guante la oposición y formulado propuestas que enriquezcan la acción del Gobierno? ¿En cuántas y en qué ocasiones ha acogido el Gobierno Andaluz esas propuestas de la oposición? "Ese es el pollo del arroz con pollo", se dice en Cuba: no es suficiente decir cosas bellas sino que tenemos que creernos esas cosas bellas que decimos, comprometernos con ellas y trabajar para hacerlas reales.

No solo en el Parlamento Andaluz, sino también en los Ayuntamientos, el de Cádiz, por ejemplo, se podría intentar ese acercamiento entre distintos, pero no por eso enemigos (porque el único enemigo que hay, es lo que impide que Andalucía o Cádiz crezcan).

En todos los partidos, del gobierno o de la oposición, debería existir la persona que, como sucedía en las Torres Vigías gaditanas, atisbe el horizonte y encuentre temas en los que, con diálogo y cesión entre todos, pudieran lograrse acuerdos que mejorasen nuestra Región o nuestra Ciudad. Ese modo de actuar dignificaría la política y mejoraría la imagen y valoración de nuestros líderes. Adelante, ¿a qué esperan?