LA BANDERA DE ESPAÑA Y EL QUO VADIS, CERVERA?

El pálpito amarillo esta vez no se llegó a Carranza, Ya se sabe: la amenaza del imparable omicron una de las formas poliédricas del corona virus, el bichito ese que produce una enfermedad que pronunciamos covid (digan covid y no cóvid, pues tal como lo escriben en los medios de comunicación no lleva tilde), el húmedo fresquito nocturno y la jodida hora para quien tiene que hacer unas decenas de kilómetros casi de madrugada… Aunque en algunos aspectos, no siempre, desde luego, la televisión mejora la visión del espectáculo, cosa que en ciertos deportes se declina claramente a favor de la chaise-longue-ball. Verbigracia: la fórmula uno televisada es mil veces mejor que la aburrida sentada en un circuito. Igual acaece con el boxeo o con el ciclismo, el cual es absolutamente imposible seguirlo en su totalidad.

ANo digamos nada de la Fiesta nacional, esa cosa que prohibieron en las provincias catalanas y que, sin embargo, en mi querida Francia del sur cada día va a más. Hace unos días, como muchos, puse el canal taurino: todos los tendidos, todos, estaban engalanados con la rojigualda. Metros y metros, de rojo y amarillo. Me dije: esto es Gerona, seguro. Tanta bandera española debe ser Gerona, o si acaso Lérida, sí, sin duda. Me confirmó este presagio el ver "Peña Enrique Ponce", y otros anuncios de peñas que no recuerdo ya, unas celebrando el vino, otras el jamón, otras un brandy jerezano, hasta que de pronto pronuncia Emilio Muñoz o el aquijotado Maxi, o el tercero de los comentaristas el sintagma "desde Dax". Joder, me digo, frotándome los ojos, pero si es Francia, el lugar donde fui tan feliz enseñando a las bellas bearnesas la lengua de Quevedo y Góngora (el mayor talento poético que haya dado la humanidad jamás), don Miguel de Cervantes y Valle-Inclán, entre otros insignes. Dax, un pueblito del antiguo Béarn, allí donde reinase en siglo XIV Gaston de Foix, o Gastón Febús pronunciado a la española, o sea, Febo, apodo nada menos que del dios Apolo, vaya arrogancia la del vizconde; Dax, repito, que no creo tenga mucho más de unos pocos de miles de habitantes, no tiene ningún escrúpulo en adornan TODA su plaza de toros con banderas españolas sin que ello represente ningún ultraje a la tricolor nacional. Qué grado de madurez política, que lección de convivencia, de amistad, de podemos ser de aquí o de allí, pero el respeto y la admiración y el homenaje al otro y a la para ellos bien de interés cultural, eso no se negocia. Gracias, amigos de Dax, por preferir la amistad al odio. Qué suerte. Suerte que no tuvo Conan en ese balón, más que parable si hubiese estado pegado a su palo, como manda la ortodoxia de los goalkeepers. Empañó así una actuación espléndida en cuanto a varias salidas de puños, iguales a las que realizó en el difícil Bernabéu.

Quo vadis, Cervera? ¿Estabas de cachondeo cuando se te pasó por la cabeza la idea genial de colocar a nuestro estimado Mueble-Negredo de extremo derecho, un futbolista que no está, nunca lo estuvo, capacitado para correr la largura, ahora menos, debido a su edad, inconmensurable, de la banda? Mas que mueble pareció fantasma, humo. ¿Estabas de cachondeo cuando se te pasó por la cabeza la idea genial de colocar a nuestro apreciado Jonhson de media punta detrás de esa calamidad extranjera de cuyo nombre no quiero acordarme? ¿Te pareció mejor llenar el centro con Martín que darle alas a Álex, como hiciste ya tarde? El equipo mejoró bastante con Alejo por la derecha, Sobrino por la izquierda y Andone con el 9, lo cual fue toda una declaración de intenciones de tus errores ante el Sevilla. En fin…