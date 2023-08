Cruzan sin mirar el paso de peatones, convencidos de que la persona que conduce va a frenar. Les hemos enseñado por dónde hay que hacerlo, pero la mayoría olvidaron la segunda advertencia: la de mirar a un lado y otro por si el conductor se haya podido distraer por cualquier causa ajena a su intención. Cualquier conductor conoce que el peatón es prioritario. Pero pueden pasarnos cosas inesperadas, y se trata de evitar accidentes, no de encontrar a los culpables de los mismos.

Otros van como aves alzando vuelo con los patines eléctricos. ¡Es el placer de la velocidad! Esa sensación maravillosa de inmortalidad… Ni por un momento sienten que puedan atropellar a alguien o romperse una pierna. Pensarlo, creerán, son ganas de ser gafe. Si me apuran, hasta de mal gusto.

No quiero olvidarme de las convocatorias masificadas, como los conciertos veraniegos para jóvenes. Yo creo que es una suerte poder acercárselos y que puedan disfrutar de sus músicos preferidos. Lo de la basura que dejaron es otro asunto. ¿Todos los muchachos que acudieron carecían de educación cívica? Nos estamos refiriendo a esta generación que tiene grandes oportunidades de viajar a otros países y, con frecuencia quedan impresionados de lo limpios que se mantienen. Y en cuanto a nuestros jóvenes portuenses, ¿acaso les daba igual lo que pasara en la ciudad? ¿No se sintieron defraudados por cómo quedó el recinto tras los conciertos? Quiero pensar que no. Tal vez faltaron más controles. O papeleras. O multas.

Y como no pasa nada… pues se reúne la gente en donde no se debe de reunir, se tiran colillas en donde no es lógico fumar y uno de nuestros mayores tesoros, el pinar, se tambalea. O se le prende fuego para distraer otros asuntos ilegales.

Dejé de ser joven, pero eso no me impedirá denunciar la falta de amor a la tierra de demasiados portuenses. Me asusta conocer que buena parte de ellos son jóvenes con una actitud enmarañada de pasotismo y falta de autorresponsabilidad.

Y sin embargo necesito creer que son ellos, los jóvenes, los que podrán disponer de la posibilidad de coexistir en un mundo mejor.