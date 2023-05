Arrancó el mes de mayo, arrancó el mes de las flores y de María, arrancó el mes de nuestra Feria de Primavera y arrancó el mes en el que decidiremos el rumbo de nuestro Puerto para los próximos cuatro años.

Desde que uso mi derecho a voto en las elecciones municipales, os puedo asegurar que siempre tuve claro el partido al que le iba a prestar mi confianza.

Durante la juventud, pues evidentemente influenciado por las corrientes que se respiraban en casa y que también, evidentemente, estaba de acuerdo con ellas.

Unos años después, pues me interesó bastante la política a nivel municipal y aun no queriendo ser nunca militante de ningún partido, sí es cierto que tenia cierta afinidad con quien creía compartir mi forma de ver la ciudad.

Sí es cierto, y no se si por la edad, que cuando era más joven me resultaban más respetables las personas que ocupaban los cargos que decidíamos los ciudadanos.

No se si será la edad, aunque mantengo las formas y mis respetos siempre, me parecen a veces no menos respetables, sino que ellos mismos se quitan el respeto con sus acciones.

Ahora, viendo las listas que presentan los partidos, con algunas he tenido que sonreír en varias ocasiones, pero con respeto siempre ¡eh! Y por consiguiente, no encuentro ese candidato a quien darle la confianza de mi voto.

Si es cierto que, entre todas las listas, si mezclamos lo que yo veo bueno, nos saldría una candidatura perfecta para el futuro de nuestra ciudad, pero claro, esa ya es una utopía.

Pues ahí ando, buscando mi candidato. Todos presupongo que tienen como único fin trabajar por nuestra ciudad, y la valía pues habrá que presuponérsela.

A los que actualmente ocupan los asientos los conocemos y aunque hayan existido episodios de todo tipo, también me pica la curiosidad de darle la oportunidad a otro movimiento.

Sinceramente, estoy en un mar de dudas ya que ninguno me convence del todo al cien por cien.

Si en vez de votar a una lista pudiese votar que salga quien salga, sea quien sea la cabeza visible, todos remaran en la misma dirección positiva para nuestro Puerto, votaría eso, que gobiernen para sumar entre todos.