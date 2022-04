Aplícate el cuento

Una aplicación para instalar aplicaciones. Otra aplicación para hablar. Otra para enviar cartas. Otra para enviar mensajes de texto o de voz o fotos o videos o chorradas o documentos. Otra aplicación para ver fotos de tus colegas. Otra para ver fotos de gente que no conoces. Una aplicación para ver videos de la misma gente. Otra para debatir o leer noticias con furor. Las hay para ver el tiempo que hace mañana en Valdelagrana o en Bilbao. O para ver los resultados del fútbol con publicidad. Otra para bloquear la publicidad. Para guardar contraseñas. Para ver a qué hora pasa el bus. Para pedir cita con quien te dé la gana, sea peluquero, doctora, amante o conserje. Para comprar miles, millones de cosas. Para pagar y saldar y sanar tus cuentas bancarias. Para iluminar el suelo bajo el sofá cuando se te cae una tuerca. Para controlar el precio de la luz. Para hacer bajar la factura de la luz. Para dar luz a tu vida. Para dar a luz. Para subir los impuestos a la gente que nos ilumina. Para dulcificar el gas. O para alumbrar la gasolina. Para ganar peso. Para fregar los platos bajo la luz de la luna. Para dimitir a oscuras. Para apostar en el Ibex. Para estafar al Ibex. Para votar al presidente o presidenta del Ibex, y a todas las personas que compongan el congreso del Ibex que vela por nuestro súbdito pueblo. Para felicitar, con sarcasmo, a la gente que habla más de lo normal. Para callarse la boca cuando proceda. Para flipar lentamente. Para cocinar con glutamato criado en libertad. Una aplicación para aplicarse el cuento de la buena pipa. Para rentabilizar granos de arena de playa. Para desgravarte los libros que lees a la hora de presentar la declaración. Para amplificar la reducción de la temporalidad. Para decirle a tu hija que se tiene que lavar los dientes de una puñetera vez.



Como puedes observar, ya no somos gente aplicada. O no tenemos por qué serlo. Aplicados son nuestros teléfonos. Les aplicas unas aplicaciones y listo. Vida resuelta.

conexioncastillito.wordpress.com