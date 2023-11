Ya tenemos gobierno en España, quizás sea el gobierno con la legislatura mas convulsa. Y digo quizás porque va a ser difícil superar la bronca política que España lleva soportando desde hace cinco años. Un gobierno que tuvo que hacer frente a situaciones externas muy difíciles como una pandemia, una guerra en Europa, la explosión de un volcán, mientras que la oposición se dedicaba a crear inestabilidad, negando legitimidad al gobierno y pidiendo elecciones anticipadas. Esta vez antes de la cesión de investidura ya la oposición anda pidiendo adelanto electoral porque no otorga legitimidad al gobierno.

Todo en democracia es legítimo, hasta que la oposición traslade el Parlamento a la calle. Como ya he puntualizado otras veces, la amnistía es la excusa porque si no existiera esta ya se inventarían otra. Esta en los genes de la derecha de este país, no reconocer la derrota.

Pero la amnistía no puede tapar otras cuestiones que son necesarias para la vida económica y social de los ciudadanos. En Andalucía las manifestaciones del Partido Popular están tapando las carencias públicas del gobierno de Juanma Moreno. Las mareas blancas, verdes y demás están denunciando una situación de la sanidad pública, enseñanza pública y servicios sociales, que están sufriendo un deterioro de la calidad asistencial ante la falta de iniciativas del gobierno de la Junta de Andalucía. Las mentiras del gobierno autonómico tratando de ocultar la realidad de las listas de esperas que están soportando los ciudadanos es inadmisible. Son largos meses para poder ser visto por un especialista, mientras que las demoras en Atención Primaria soportan hasta tres semanas de espera. Y esto se puede comprobar. El cambio en Andalucía solamente lo ve el señor Moreno que debe de saber que en política no solo vale el crearse una imagen de buenismo, hay que gestionar y esto en Andalucía no se está haciendo. No todo es hacerle oposición al gobierno de España, hay que gobernar Andalucía que sigue teniendo el PIB más bajo de España.

Ayer jueves se celebró en Madrid una reunión del movimiento "Quiero Corredor" que impulsa la Asociación Valenciana de Empresarios. Ha sido el 7º Acto Empresarial por el Corredor del Mediterráneo. Al acto asistieron más de 1.800 empresarios y representantes de la sociedad civil cuyo objetivo primordial es la necesidad de tener esta infraestructura que lleva veinte años de retraso.

El tramo que lleva más retaso acumulado es el tramo de Algeciras. Fíjense, el puerto más importante es el que menos atención ocasiona. Pero comprobando esto llama la atención que en Andalucía nadie, ni empresarios (si los hay), ni parlamentarios, ni Gobierno de la Junta, alzan la voz pidiendo más atención y más realidad para esta obra fundamental para el desarrollo de Cádiz y Andalucía. Hay que decirle al presidente Moreno que manos amnistía, menos excursiones los fines de semana a las manifestaciones de su partido y más atención a los problemas de Andalucía.