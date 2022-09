Cádiz lleva dos fines de semana que está hasta los topes para alegría de los hoteles, bares, restaurantes, taxistas y todo el que se beneficie por estas cosas. Pero en el alma derrotista gaditana siempre habrá alguien que salga a decir que qué pesados son los capillas estos sacando a sus muñecos de madera a pasear. O para un evento de barcos que trae la mayor tecnología en esta disciplina y que ha metido a Cádiz entre ciudades que son capitales mundiales como San Francisco o Sidney, siempre sale algún amargado que dirá que esto es un deporte de pijos o que no puede salir tranquilamente por su ciudad a darle una vuelta al perrito. A mí hay muchas cosas que no me gustan pero da alegría cuando se ve a una ciudad volcada con los acontecimientos y a los que forman parte de ellos dando lo mejor de sí mismos para dar una buena imagen que rompa ese derrotismo amargado de los que siempre protestan pero nunca hacen nada.