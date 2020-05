Curso de salvación

Ustedes, preocupados por el futuro, quieren certezas, ¿verdad? Bien. Pues no se preocupen. Para eso estoy yo. Que llevo un par de meses estudiando el asunto y creo que, bueno, más o menos, ya estoy preparado. Así que, venga, os hago un resumen: Ni gobierno, ni oposición, ni ONU ni epidemiólogos; lo que necesita el mundo ahora mismo es un salvador. O salvadora, por qué no. Una mesías en toda regla, con todos sus poderes supranaturales, que sea capaz de limpiar la Tierra de toda inmundicia así, flas, de un guantazo, como quien tira los platos de la mesa porque llevan ahí sin lavarse varios días y nadie los recoge. Flas. Guash. Al carajo todo. Pero en plan metafórico. No me refiero a un guantazo cósmico y termonuclear sobre toda la humanidad. No. Me refería más bien a eso de que limpie la porquería terrícola en un momentito. Que acabe con todo lo que cause, de forma injusta y biológicamente innecesaria, hambre, guerra y todas esas cosas climáticas. Y también que acabe con los virus malos, que no se me olvide. Por eso, siempre digo que mis teorías no sustituyen, sino que son compatibles con religiones mono y politeístas, credos neopaganos e ideologías de todos los colores. Están todos invitados.

Para poner en pie el proyecto, se necesita un profeta. O una profeta. Pero en este caso va a ser en masculino, porque el papel de profeta me lo pido yo. Así pues, me toca a mí revelaros todos los trucos que debéis seguir a partir de ahora para obtener un certificado de redención válido en cualquier país, con el sello de nuestra mesías. Y no piensen que soy uno de esos conspiranoicos de chichinabo. Ellos se quedaron en el análisis y en el diagnóstico de la cosa, pero no hablan de cuál es el camino para la salvación total de las personas buenas. Y yo sí. Como los telepredicadores, pero en posmoderno.

Escúchenme. La clave está en ustedes. ¿Me siguen? Pues lo primero que deben hacer es inscribirse en mi curso, previo pago de la matrícula y la primera mensualidad, cuyo ingreso pueden…

conexioncastillito.wordpress.com