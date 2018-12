El calor de la Historia

El Día Local del Patrimonio Histórico ha distinguido este año al Bar Manolo y al Aula de Historia Menesteo por el mantenimiento y difusión de dicho legado. Los premios se entregan cada 4 de diciembre, con motivo de la conmemoración de tal día de 1980, cuando El Puerto fue declarado Conjunto Histórico Artístico. Desde hace tiempo el acto lo acoge el espléndido edificio de San Luis.

El Bar Manolo es un enclave tradicional de la calle Larga, frente a la Plaza Peral, cuyo café recibe unánimes elogios (calculo haber ingerido unos tres mil, sobre todo cuando trabajaba en Telepuerto, pues era el bar oficial de la empresa: como se sabe, toda firma tiene su bar oficial). Conocí los tiempos de Felipe encabezando el local y ahora el de los de los tres socios que le suceden. Siempre me ha llamado la atención el nivel de rentabilidad por metro cuadrado del establecimiento, pues su pequeño espacio registra un elevado nivel de ocupación. Personalmente, prefiero el extremo de la derecha, por encontrarse más recogido, solo alterado por el paso, muy de cuando en cuando, de los camareros cuando salen por la puerta de la cocina. En ese regazo he tejido no pocos diálogos y aprovechado también para ordenarme mentalmente antes de proseguir con mis obligaciones laborales, espabilándome mediante ese torrefacto vespertino que mis neuronas aconsejan para incrementar su velocidad de conexión.

El Aula de Historia Menesteo no cesa desde 1983 en su faena investigadora y en la transmisión de sus conocimientos, como demuestran la Revista de Historia de El Puerto y la Tertulia del Aula Menesteo. La dedicación de entidades así resulta muy importante, pues, además de rescatar diversos aspectos pretéritos de la ciudad, queda hecha parte de la misión para quienes, el día de mañana, se preocupen por nuestra época.

El acto de entrega de estos galardones, materializados en diplomas que ejecuta muy bien Juan Ariza, se adorna de un ambiente entrañable y se reviste del ensolerado atractivo que supone el marco de la biblioteca, regalando una de esas tardes donde se funden, con gozo, pasado y presente.