Bienvenido a la cápsula Adriano VII v.14 Exp., destino: Lima y con paradas en: Utrera, Lebrija, Doña Blanca-Sur, Valdelagrana, Santa Cruz de Tenerife y Caracas. Combinaciones con línea azul, destino Conil, y con línea amarilla, destino Kuala Lumpur. La duración del trayecto será de: dos horas y cuarenta minutos. En estos momentos, el tiempo en Lima es: nuboso, 24 grados celsius, una humedad del carajo. Información facilitada a todos nuestros viajeros de forma gratuita, con el patrocinio de: Depuradoras El Coquinero. Si es usted usuario premium de la cápsula Adriano VII v.14 Exp., tendrá acceso a servicios especiales, como auriculares para las dos orejas o equipaje de mano. Y aún puede mejorar su experiencia viajera, convirtiéndose en usuario deluxe, con acceso al wc sin restricciones y visionado de una película con copa de oloroso. O ir más allá como usuario ultra-pro deluxe, con posibilidad de elegir entre asiento de ventanilla y guía de bares de tapas. El usuario golden-mega deluxe aún no está disponible para clase trabajadora. Ni para estudiantes.En caso de retraso o incidencia en el trayecto, pues todo es posible, le rogamos comprensión: esto no es el Hyperloop, ni el AVE ni el tranvía de Chiclana. Esto es un proyecto de posverdad, físico, táctil: es el Adriano VII, fabricado con el aroma de la Bahía para surcar un océano de sueños y deseos. Trabajamos con la tecnología tradicional más moderna, sin apenas subvenciones y con los patrocinadores más humildes, casi de barrio. Puede comprobar que no tenemos logotipo y aún usamos la sirena cuando soltamos amarras. Pero recuerde que nuestro objetivo, ante todo, es que disfrute del viaje y se sienta como si navegara en un vapor del siglo veinte. Luego, ya si acaso, veremos si nos resulta rentable aunque sea un poquito. Welcome to Adriano VII v.14 Exp., bound for: Lima, calling at: Utrera, Lebri... Clic.Y, ¿qué tal? ¿Suena bien o te parece muy mesetario el acento del locutor? ¿Lo grabamos otra vez desde el principio?