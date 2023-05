Bueno, ya terminó el zafarrancho de la campaña electoral. ¿Y ahora qué? Es la hora de la verdad. Quien haya salido de alcalde y concejal tiene la enorme satisfacción de haber sido elegido por su pueblo. Es un orgullo y también una responsabilidad. Es la hora de la verdad y de salir del callejón al ruedo y enfrentarse a la realidad. Es hora de poner en práctica las diferentes promesas y realizaciones que se han hecho. No todo es fácil, que una cosa es prometer y otra cumplir. Esto también debe ser comprendido por el respetable, que a lo mejor entiende que todo se va a realizar o cumplir la semana siguiente al veredicto.

Y mérito tienen también los que no han logrado ser elegidos. Hay que tener con ellos respeto y consideración. Han luchado con la misma ilusión y entrega que los agraciados y sin embargo quedan en la oposición, que no por eso son peores ni material de desecho. Tienen su mérito y hay que reconocérselo.

Y por otra parte ellos también tienen su cometido. Ahora que su oposición se leal oposición. No bocados al cuello, que una buen oposición, tiene también su gran cometido.

Importante es arreglar calles y caminos así como otras realizaciones llamativas, pero lo fundamental es elevar el ánimo y la fe de los ciudadanos que están por los suelos. La gente critica a los políticos y les culpan de vivir de ella. Hay que elevar la moral del pueblo, hay que insuflar optimismo, despertar ilusiones. Es un hecho evidente y que llena las páginas de los periódicos el incremento del consumo de las drogas. Todos los días las fuerzas del orden capturan alijos y detienen traficantes, sobre todo de cocaína. Da que pensar que hay mucha gente que necesita estimulantes y drogas para estar a tono o pasar del presente en que viven. Es verdaderamente alarmante que un día sí y otro también hay decomisos. Esto no se arregla pavimentando nuevas calles, hay que buscar temas alucinantes, expectativas, ilusionantes. Esto también es tarea de los poderes públicos, sobre todo, con la juventud.

Y es tarea de todos. Nada de despreciar a los que no han obtenido victoria política. Tienen sus méritos y tienen ahora una misión importantísima, que es ser leal oposición porque es lo que el pueblo les pide y exige. Y a los vencedores, que no se crean Julio César cuando dijo aquello de “vini vidi et vinci” (llegué, vi y vencí). Juegan muchos factores en unas elecciones y hay de todo, así que menos humos y a estar dispuestos al trabajo y respetando también a la oposición.

P.D. Y para no terminar tan serios, les cuento a ustedes una anécdota de hace mucho, mucho tiempo. En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, en un Ayuntamiento discutían exasperadamente los liberales y los conservadores. Uno que era neutral, quiso mediar y tomando la palabra les dijo: “Quiero poner paz entre ustedes, ya que yo soy utrero”.