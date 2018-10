"No valoramos la cultura musical que tenemos hoy día en España"

Juan Pedro Moreno, más conocido como Kiddo, es un joven productor musical gaditano afincado desde hace unos años en Londres, la cuna musical del pop y el sonido. Con un máster en Ingeniería del Sonido y Producción Musical, Kiddo ha trabajado con artistas como Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Danny Seth y Pepe : Vizio, entre muchos otros.

Desde muy pequeño, la música siempre ha estado muy presente en su vida. Todo empezó cuando su padre le introdujo a la guitarra mientras que su madre lo hizo con los Beatles y The Police. También, por otro lado, su hermana le enseñó quiénes eran Los Deliqüentes y Pata Negra, por lo que le resultó fácil engancharse a la música. Con 18 años, supo que quería dedicarse a la producción musical y poder ayudar a los artistas a llevar a cabo sus álbumes y canciones. Por eso decidió trasladarse a Londres, para aprender y formarse en el mejor escenario del panorama musical.

-Afincado en Londres, la cuna musical del sonido, ¿cómo vive allí la producción musical?

-Vivir como productor musical en Londres es muy sacrificado. Hay mucha competencia y ya no es como antiguamente, cuando cualquier artista podía permitirse un productor musical para su álbum a través de su sello discográfico. Por otro lado, el estar aquí y compartir sesiones de grabación y producción con artistas internacionales hace que mi carrera como productor se enriquezca y se desarrolle a un nivel superior que en cualquier parte del mundo.

-¿Cómo se inició en el mundo de la producción musical?

-Siempre tuve claro que me quería dedicar a la música pero nunca supe qué camino escoger. Fue cuando, en los inicios de YouTube, di por casualidad con un vídeo del productor Pharrell Williams, produciendo una canción para la artista Natasha Ramos, y supe inmediatamente que era eso a lo que me quería dedicar

-Ha trabajado anteriormente con Pepe : Vizio, Juanito Makandé y Danny Seth en distintos géneros musicales, ¿cómo ha vivido la experiencia?

-En cada proyecto que participo aprendo muchísimas cosas nuevas. Trabajar en Abbey Road Studios con Juanito Makandé y el Canijo de Jerez me hizo entender la importancia que tiene la música grabada en directo y, a su vez, haber trabajado con Pepe : Vizio en la misma habitación donde han grabado o compuesto temas para Dellafuente o Maka me hace tener presente cómo, con poco recursos pero con mucho talento, puedes conseguir lo que quieras. Por otro lado, trabajar con Danny Seth en los mejores estudios de Londres rodeado de los mejores productores y beatmakers de Reino Unido y de Estados Unidos hace que pueda estar al día con las tendencias musicales.

-El pasado junio actuó en la Sala Caracol de Madrid con Pepe: Vizio, ¿cómo ha sido actuar en su propio país?

-No suelo actuar con artistas con los que trabajo, pero con Pepe : Vizio he visto la oportunidad de hacer gira por España y poder pisar los escenarios más emblemáticos del país. Muchas veces olvidamos y no valoramos la cultura musical tan grande que tenemos en España.

-¿Cuál es el género musical que más le gusta producir?

-No me gusta etiquetar la música por géneros a la hora de producir, pero podría decir que con lo que más disfruto haciendo es el pop, hip-hop y R&B.

-¿Cuáles son sus referentes musicales?

-The Neptunes, Max Martin, Nile Rodgers, Kanye West, Paul McCartney, Rick Rubin, George Martin, Sting...

-¿Cuál es la mejor experiencia que ha vivido en el panorama musical?

-Algo que me pasa muchas veces, y que más me impresiona, es escuchar en radios, televisión, tiendas o taxis, entre otras, canciones que he producido en una pequeña habitación y pensar la cantidad de personas que la están disfrutando en ese momento.

-Por último, ¿su mayor sueño?

-Mi mayor sueño es seguir evolucionando profesionalmente, poder construir una carrera consolidada como productor y, por lo tanto, retirarme haciendo lo que más me gusta.