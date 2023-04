‘La sombra del Reich’ se cierne sobre la ópera prima de Enrique Miranda

Son los latidos de tres amores –“el amor por los libros, el amor por el teatro y el amor por la historia de Cádiz”– los que han marcado el camino del actor y productor Enrique Miranda hasta conducirlo a escribir su primer texto teatral. Así, aunque el portuense ha sido estrecho colaborador “del maestro José Luis Alonso de Santos” y ha adaptado “en algunas ocasiones” distintas piezas para su compañía teatral, es con La sombra del Reich, el libro que se presenta este jueves 13 de abril (19.00 horas) en Diputación de Cádiz, donde el presentador de Onda Cádiz se descubre como dramaturgo.

“La chispa de este texto se encendió hace muchos años a través de una publicación en prensa donde leo la historia de un médico nazi que estaba aquí en nuestro entorno geográfico”, revela Miranda a quien, automáticamente, se le activa su curiosidad congénita por las motivaciones que movilizan a la humanidad. “Siempre me he sentido atraído por averiguar qué había en la cabeza del hombre antiguo, qué había en la cabeza de los romanos, qué había en la cabeza de los franceses que siguieron a Napoleón, qué había en la cabeza de los alemanes, de la tierra de Goethe, de Bertolt Brecht, de Kant, de Einstein, para seguir a unos locos que hablaban de la superioridad de la raza aria. Y por tanto, me pregunté qué había en la cabeza de este médico nazi”, explica.

Al director adjunto de la obra de Alonso de Santos Los conserjes de San Felipe se le pegó esta persona/personaje en el pensamiento pero le faltaba “algo”, confiesa. Le faltaba “el conflicto” con el que moverlo en una trama y, sin embargo, “lo tenía delante mía”. La clave estaba en Doctor pirata, el libro de Wayne Jameson que traza el perfil de Frits Knipa, el verdadero nombre de este médico (que tampoco tenía titulación) que en España se le conoció por Luis Gurruchaga.

“En la investigación de Jamison lo situaba en la explosión de Cádiz, matándose a trabajar atendiendo a los afectados para salvar sus vidas. Ahí lo tenía, un tipo que había participado en un movimiento genocida que arrebató la vida a miles y miles de personas, estaba en Cádiz aquella noche del 47 salvando vida. Ahí estaba la clave para empezar a escribir y, por supuesto, el origen de la explosión”, cuenta Miranda que se arrima a las teorías de José Antonio Aparicio para apuntar al origen de la catástrofe.

“Y es que, realmente, mi objetivo, la finalidad por la que escribo esta obra es la de preguntarme y preguntarnos dónde han quedado esas víctimas porque lo que fueron es realmente víctimas de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil, pues parece ser que eran bombas de origen nazi las que desencadenan la explosión”, revela el autor de La sombra del Reich que sitúa su acción en un día concreto, “el día de la Patrona de Chipiona, dos semanas después de la Explosión”; y en un espacio muy específico, “la consulta que el protagonista de esta historia tenía en el Hospital Marítimo de Santa Clara” de la localidad.

Y es que la historia ideada por Miranda cristaliza en un texto teatral, que edita en un libro el Servicio de Publicaciones de Diputación e ilustrado por el estudio Rebombo, compuesto por seis escenas y un epílogo y llevado a cabo por seis personajes, Luis Gurruchaga, el eminente doctor que desde que llegó a Chipiona practica una medicina milagrosa acompañada de un altruismo fuera de lo común: Rudolf, “digamos que el antagonista de esta historia”, precisa Miranda sobre este personaje con el que el protagonista se topa atendiendo a las víctimas de la explosión y que lo reconoce como nazi; Chico, “un pescador que es el mejor amigo del protagonista y que se quedará de piedra cuando vaya descubriendo la verdad sobre Luis”; la hermana de Chico, “una joven novia de un maqui que también es otro de los personajes de la trama” y Rosario, “una gaditana flecha de la sección femenina que asiste con pasmo a cómo el franquismo se va separando de falange”.

Con estos mimbres teje Enrique Miranda la ópera prima de, espera, “un camino a seguir” con la “ilusión” y la “esperanza” de verla representada “ya sea por mi compañía o por otra compañía, al final ese es el destino de un texto teatral, ¿verdad?”. Por ahora, La sombra del Reich ya ha dado un primer paso, ve la luz en una publicación.