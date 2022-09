El rudo Schiavone vuelve a las andadas

Quienes se han cruzado alguna vez con el subjefe de Policía Rocco Schiavone no lo han olvidado. Y eso incluye a los millones de lectores que este personaje, creado por uno de los grandes nombres del spaghetti crime, Antonio Manzini, tiene repartidos por todo el planeta. Los que ya hemos disfrutado de este tipo duro de la novela negra europea, un tocapelotas profesional, con un mal humor que explota a cada poco con la virulencia de una erupción en el Etna, estamos más que contentos porque Salamandra sacó a principios de verano un nuevo título: El anillo perdido (Salamandra Black).

El hecho de que es uno de nuestros favoritos ha pesado para que hayamos decidido arrancar esta tercera temporada de Negro sobre negro con el romano. Además, el regreso del complicado Rocco es por partida doble, puesto que en esta ocasión Manzini no sólo le ha puesto ante su olfato de sabueso un caso sino cinco. Yes que su última novela está conformada por otros tanto casos que el subjefe tendrá que solucionar.

Con una potente denuncia social como telón de fondo y un hilo narrativo que roza el sarcasmo, repleto de frases incisivas y paradojas sorprendentes, las historias de El anillo perdido componen un retrato perfecto del imperfecto Rocco Schiavone que fascinará tanto a sus fieles seguidores como a quienes se atrevan a darle una primera oportunidad.

En el libro, los operarios de un cementerio se disponen a trasladar los restos de una mujer desde el panteón familiar del marido hasta otra zona del camposanto cuando, encima del ataúd, descubren con estupor el cuerpo de un hombre vestido con chaqueta y corbata y un extraño anillo en el dedo anular. El caso por sí solo ya merecería la atención de un investigador tan puntilloso como Rocco Schiavone, pero si además se suporponen un alpinista muerto en una expedición al escarpado Monte Pólux, un partido de fútbol fraudulento entre hombres de ley, el fallecimiento fulminante de una mujer que viaja con su hijo en un tren con destino a Roma y la muerte de un golpe en la cabeza de un ermitaño que habita en una vieja capilla desacralizada en lo alto de una montaña, la visión del género humano del indomable subjefe de la Policía de Aosta, no puede ser más ácida.

Nuestro Schiavone, un ser con tantos defectos que le hacen ser un investigador perfecto, volcará todos sus esfuerzos y su malestar existencial en la resolución de estos crímenes. Dispuesto siempre a tomarse la justicia por su mano, Rocco llegará hasta las últimas consecuencias.

Manzini vuelve a tejer una gran obra que atrapa al lector no sólo por la intriga sino por esa crítica social tan presente en la novela negra mediterránea.

El imprescindible: ‘El misterio de Mangiabarche’, crimen y misterio en Cerdeña

Nuestra página de hoy va a tener un marcado acento italiano. Y es que si ya habíamos hablado de Manzini, ahora vamos con otro de los grandes del que aún no nos habíamos ocupado en este espacio. Se trata de Massimo Carlotto, uno de los escritores de novela negra que más vende en el país vecino con su personaje Marco Buratti. Si Schiavone es un tipo duro, incluso violento, aquí encontramos todo lo contrario. Porque Buratti, apodado El Caimán, es alguien sensible, enamoradizo, encarcelado durante años y que ejerce como detective sin licencia y con la ayuda de su amigo mafioso, Beniamino Rossini. En El caso Mangiabarche nuestros protagonistas se encuentran en Córcega tras haber abandonado una Padua que, a raíz de los resultados de su última investigación, ya no es un lugar seguro. En la isla francesa, no obstante, recibirán un encargo que, de nuevo, los llevará a adentrarse en una red mucho más oscura de lo que jamás habrían llegado a imaginar. Tres abogados de la vecina Cerdeña reclaman los servicios del Caimán. Tiempo atrás, estos letrados fueron condenados a dos años de cárcel por el homicidio de su colega de profesión Giampaolo Siddi y por su implicación en una trama de tráfico de estupefacientes. Pero sospechan que Siddi nunca murió. Una historia que te atrapa desde la primera página.