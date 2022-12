Un regalo 'con arte gaditano' para esta Navidad

A pesar de que han pasado más de 20 años, Alfonso Arenas conserva cada año "la misma ilusión" que la primera vez que asumió la organización del Mercado de Arte de Cádiz que este viernes 16 de diciembre se inaugura en el Colegio de Arquitectos, como en las últimas 12 ediciones, con el objetivo de hacer del arte gaditano el mejor regalo para esta Navidad.

"Aunque requiere mucho trabajo, sobre todo organizativo, me sigue haciendo muchísima ilusión el momento en el que voy recibiendo las obras de los artistas", reconoce el director de la cita que este año cuenta con las obras de 51 creadores, entre ellos, Javier Velasco, "a quien dedicamos este año el Mercado de Arte", adelanta Arenas.

Javier Velasco (La Línea de la Concepción, 1963) cursa estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, licenciándose en la especialidad de pintura en 1992. Como autor comprometido, su obra busca la reflexión social, la implicación con los asuntos que le son comunes, ya sea la igualdad de género, la pobreza, la marginalidad o la inmigración, como se pone de manifiesto en trabajos como Cutáneo, 50% o Don’t fence me in, o en la serie Cayucos dentro del conjunto expositivo Stranger in Paradise. Además, muchas son también las colecciones públicas y privadas que atesoran su obra como la Casa Real Española, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Fluxá de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca, la Colección Unicaja de Artes Plásticas de Málaga, el Consulado de Francia en Sevilla, la Diputación Provincial de Cádiz o la Universidad de Salamanca.

"Pues tenemos la suerte de que Javier Velasco va a traer obra reciente al Mercado", confirma Alfonso Arenas que, además de a los artistas habituales del Mercado (Amalia Quirós, Marisa Bascuñana, Antonia Colón, Candi Garbarino, Pepe Palacios...), convoca este año "a nueve o diez nombres nuevos" en esta cita entre los que se encuentran los creadores Pepe Cano, David Saborido o Paco Mármol.

El objetivo es ofrecer "una gran diversidad" de estilos, autores, disciplinas y técnicas con lo que en el Mercado de Arte de este año se podrán encontrar "fotografías, acrílicos, collages, cerámicas, textiles, libros...", enumera el coordinador de la iniciativa que también destaca la amplia horquilla de precio de las obras. "El visitante podrá encontrar piezas desde 2 euros, que son las postales y los imanes cinematográficos ambientados en Cádiz, hasta obras de 3.000 o 4.000 euros", asegura Arenas que año tras año busca transmitir la idea de que "regalar arte es algo que se adecúa a todos los bolsillos".

"Además, el Mercado de Arte le ofrece también visibilidad a los artistas que, por otro lado, hacen un gran esfuerzo bien bajando sus precios o haciendo obras más asequibles al público y destinadas al Mercado", reconoce Alfonso Arenas que espera que esta sea "una edición muy especial" ya que se volverá a celebrar en la normalidad que nos quita las mascarillas y elimina la limitación de aforo.

Con todo, la edición del pasado año, que no se libró de las restricciones, fue "bastante bien". "Estuvo dedicada a Garikoitz Cuevas y recibimos muchas visitas, también estuvo bien de ventas y los artistas se quedaron bastante contentos", rememora Alfonso Arenas sobre un Mercado de Arte que hunde sus raíces en el año 1989, en aquel primer mercado de arte en Cádiz que organizaron Fernando Batista y Kike Marín en la desaparecida galería Melkart.

Después fue el Colectivo Arte 90 quien al año siguiente se hizo cargo de la cita, primero, en el Callejón del Tinte para después pasar por ubicaciones como el Centro Cultural Palillero o Diputación de Cádiz, culminando su periplo a partir del año 2010, llevando ya Arenas la dirección del Mercado en solitario (riendas que tomó en el año 2000), en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en la plaza de Mina, donde actualmente se celebra el encuentro. La inauguración tiene lugar este viernes 16 de diciembre a las 20.00 horas y permanecerá abierto hasta el 5 de enero durante todo el día. Los artistas participantes son: Javier Velasco (el artista homenajeado), Amalia Quirós, Paco Mármol, Pepe Cano, David Saborido, Candi Garbarino, José Dodero, Marisa Bascuñana, Pepe Palacios, Pedro Macías, Carmen Guerrero, Carlos C. Laínez, Miguel Ángel Valencia, Escors, Fritz, Enrique Cabanillas, Liviana Leone, María Antonia Colón, Alfonso Barrera, Sr. Raulito, Miki Troncoso, Antonio Álvarez, Ía Navarro, Enma Lápiz, Mele de la Yglesia, Anabel Flores, Pilar López, Ángel Olivera, José Antonio Bengochea, Cristina López, Emilia Sánchez de Ibarguen, Lola Garmont, Joaquín Coronilla, Roberto Barba, Karmen Enderes, Carmen Lupión, Antonio Asencio, Leeico, Diego Ruiz-Acosta, Sussana Souvalkama, Jorge Boccardo, María de los Ángeles Morales, Lucrecia González-Santiago, José María Cortés, José Montero, Emmanuel Grunstein, Fernando García Durán, Juan Camacho Fernández, Adela Olmos y Alfonso Arenas.