La Asociación de Compañías y Profesionales de la Danza, con el apoyo del Inaem (Ministerio de Cultura), ha reconocido el trabajo del músico sanluqueño Diego Villegas y el vestuario del espectáculo More (no) More de la bailaora gaditana María Moreno, en sus premios anuales.

Los 11 premios PAD, cuya entrega tuvo lugar la noche del miércoles en el sevillano Teatro la Fundición, reconocen a los profesionales de la danza contemporánea en Andalucía en las categorías de mejor espectáculo de sala y de calle, mejor intérprete, mejor música original, mejor diseño de iluminación y de vestuario.

De esta forma, el músico sanluqueño Diego Villegas, junto a Javier Patiño y Pablo Suárez, fue reconocido por su trabajo en la música original de Oro sobre azul, de Anabel Veloso y que se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

En esta gran cita del flamenco también se puso de largo el More (no) More de la gaditana María Moreno. Un espectáculo que ha conquistado el premio de mejor vestuario, confeccionado por el diseñador Palomo Spain.

Además, cía Marcat Danza se hizo con dos galardones, el de mejor espectáculo de sala, Out of elegant y mejor intérprete, para la bailarina Catherine Coury.

Aspid, de la cía Vanesa Aibar, fue el mejor espectáculo de calle o espacio no convencional y Carmen Mori fue la ganadora de la mejor iluminación por Hasekura Project de la cía Lucía Vázquez.