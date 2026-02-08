El ‘noir’ trágico de S. A. Cosby donde todo arde

El noir americano tiene nuevo monarca. Su nombre es S.A. Cosby y creció en el sureste de Virginia viviendo en una caravana junto a su hermano. Libros como Maldito asfalto y Lágrimas como navajas, que han recibido numerosos premios, ya hacían presagiar que estábamos ante un fenómeno de masas, algo que se ha confirmado con El rey de las cenizas, novela que ha llegado recientemente a España, editada por Salamandra, y donde deja claro que estamos ante uno de los autores más potentes y atrevidos del género negro.

El rey de las cenizas.

La historia arranca con Roman Carruthers, un experto en finanzas que regresa al deteriorado Jefferson Run tras un accidente que deja a su padre en coma. Lo que parece una crisis familiar pronto se revela como el epicentro de un desastre mucho mayor: Dante, el hermano menor, está profundamente endeudado con una banda local, y Neveah, la hermana, lucha por mantener a flote el negocio familiar de un crematorio, donde la muerte es rutina y metáfora.

Cosby construye un ambiente que fusiona el southern noir contemporáneo con la tensión del thriller criminal: pueblos venidos a menos, violencia estructural y personajes que, aunque están profundamente marcados por la tragedia, son todo menos unidimensionales. El autor despliega una prosa que combina una violencia visceral con una profundidad psicológica que dota a cada personaje de capas de contradicción y ambigüedad moral.

El motor narrativo no es sólo la deuda con la banda o la gestión de una familia rota, sino cómo las decisiones aparentemente justificadas de Roman lo arrastran progresivamente hacia un abismo moral. A medida que intenta proteger a los suyos, termina envuelto en dinero ilegal, mentiras y alianzas inquietantes, poniendo en tela de juicio la delgada línea entre víctima y perpetrador.

Otro eje temático central es la lealtad familiar y su precio. La novela plantea hasta qué punto los vínculos de sangre pueden convertirse en una maldición capaz de destruir a quienes se supone que deben proteger. Este peso emocional se combina con ecos de tragedia clásica, algo que resuena en la crítica literaria que ha comparado el arco de Roman con figuras shakesperianas y ha señalado la intensidad emocional de la narración.

Además de su carácter narrativo y temático, El rey de las cenizas es también un comentario sobre la violencia y la precariedad económicas del sur profundo de Estados Unidos, donde la falta de oportunidades, la corrupción y la desesperación crean un caldo de cultivo para el crimen y la desesperanza. Esto encaja con la visión de Cosby como autor que usa la ficción criminal para reflejar las heridas sociales más profundas de su país.

En resumen, El rey de las cenizas se erige como una obra ambiciosa dentro de la novela negra contemporánea: no solo ofrece una trama criminal absorbente, sino que invita a reflexionar sobre los límites de la moral, el peso del pasado y el precio de la supervivencia en un mundo donde todo arde.

Novedad: ‘Las buenas intenciones’, vuelve el indispensable Víctor del Árbol

Víctor del Árbol está en estado de gracia. Lo confirma con Las buenas intenciones, novela con la que cierra una trilogía memorable de la que forman parte Nadie en esta tierra y El tiempo de las fieras. Crimen organizado, especulación inmobiliaria, criptomonedas, secretos de Estado e Iglesia y un pasado que no se deja enterrar.

Las buenas intenciones.

Tras años oculto, el sicario sin nombre ha encontrado algo parecido a la paz en una casa frente al mar. Pero la muerte de un viejo aliado lo obliga a aceptar un último encargo: cerrar una cuenta pendiente con tres nombres en una lista. Solo entonces podrá liberarse.

Mientras tanto, Clara Fité intenta reconstruir su vida en Barcelona. Un cuaderno robado y la desaparición de dos niños en 1992 la arrastran a una investigación que nadie quiere reabrir. El poder, la culpa y el miedo se entrelazan en una trama que conecta lo que ocurrió entonces con lo que está a punto de estallar ahora.

Otro novelón, uno más, del autor barcelonés.

Cine

Una escena del film Mudbound.

Para nuestra filmoteca del crimen hemos elegido hoy Mudbound (Dee Rees, 2017), un drama sureño con alma de noir social y que viene como anillo al dedo para acompañar a El rey de las cenizas. En el Mississippi posterior a la Segunda Guerra Mundial, dos familias —una blanca propietaria de tierras y otra negra sometida a aparcería— comparten un mismo barro físico y moral. La película retrata cómo el racismo, la pobreza y el orgullo herido empujan a sus personajes hacia un destino trágico. Con una puesta en escena áspera y poderosa, muestra que la violencia no siempre irrumpe de golpe: a veces se acumula en silencios, humillaciones y heridas heredadas. Una historia sobre lealtad familiar, injusticia y consecuencias inevitables. Sin ser cine negro en sentido estricto, comparte con la mejor novela negra contemporánea una mirada implacable sobre la violencia.