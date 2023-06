“Ningún apoyo” institucional para el Grupo Adolfo de Castro de Cádiz

Con 70 años de tradición y una labor de investigación y difusión de los bailes de Cádiz y su provincia por diferentes partes del mundo, el Grupo de Danzas Adolfo de Castro hace público su malestar por “la desatención” que sufre desde hace años por parte de las instituciones públicas y que se ha vuelto a repetir este año al quedarse fuera de las ayudas que a las entidades culturales ofrece el Ayuntamiento de Cádiz.

“Actualmente no recibimos ningún apoyo de ninguna institución, ninguna ayuda directa pero, al menos, manteníamos la esperanza de que nos concedieran la ayuda anual que el Ayuntamiento convoca para entidades culturales, sobre todo, en vistas a nuestra participación en el Festival de Danzas del Mundo que se celebra ahora en julio en Portugal, al que hemos sido invitados y donde vamos representando a España pero con todos los bailes de Cádiz”, lamenta Estefanía Díaz Tinoco, miembro de la formación, que, además, quiso difundir “la indignación” de la entidad gaditana en una publicación en las redes sociales del grupo.

“Lo escribimos, sinceramente, también al conocer la noticia de que se le ha concedido unas ayudas directas de 6.000 euros a cuatro bandas de música de Cádiz. Y, de verdad, que nos alegra mucho por esas bandas gaditanas pero no entendemos el porqué sí se puede dar esa ayuda directa y, sin embargo, a los grupos de folklore de la ciudad no se les ofrece ningún apoyo. No sé, si en vez de las 40-50 personas que somos nosotros, fuéramos 500, pues supondrían más votos...”, ironiza Díaz Tinoco que también asegura que antes de las elecciones “todos los grupos políticos” quisieron reunirse con estas asociaciones, “pero mira ahora...”.

La representante del grupo, como ha escrito en la publicación por redes y ha reiterado en declaraciones a este periódico, idea que “se les podría haber dotado a cada banda con 5.500 euros y habernos destinado aunque fueran dos mil euros a cada asociación de folklore, a nosotros nos hubiera ayudado a pagar los gastos de transportes, para asistir al festival en el que representaremos a Cádiz”. “Lo que nos faltó fue rematar esa publicación poniendo que quien la leyera cerrara los ojos y cambiara grupo de danza de folklore por coro o chirigota de Carnaval, a ver si les iba a ocurrir lo mismo”, valora.

Con todo, la participación del Grupo de Danzas Adolfo de Castro en el festival portugués será posible “con un fondo que tenemos” y “con la recaudación” que esperan hacer de su espectáculo Origen, que se podrá ver el 17 de julio en el Baluarte de la Candelaria, que han solicitado al Ayuntamiento y, en este caso, sí les ha sido concedido.

“Pero la subvención municipal de Cultura nos habría venido muy bien para cubrir los gastos”, expresa Díaz Tinoco que recuerda que pertenece a una asociación que hunde sus raíces en la Sección Femenina de los años 40 pero que desde inicios de los 70 se instaura como grupo de danza para, diez años después, recibir la ayuda de la Caja de Ahorros de Cádiz pero que le fue retirada cuando se convirtió en Banco (Unicaja) “porque ya no mantenía esa obra social”. Desde entonces, se costean su participación en festivales con sus actuaciones que se vieron mermadas “desde la pandemia”. “Pero seguimos investigando y difundiendo los bailes de toda la provincia de Cádiz intentando mantener el legado de nuestro folklore. Creemos que eso se merece un apoyo”, argumenta.

'Origen', en el Baluarte de la Candelaria este 17 de julio

El Grupo de Danzas Adolfo de Castro presentará este 17 de julio en el Baluarte de la Candelaria su espectáculo Origen, una cita que también servirá a la formación gaditana para recaudar financiación para viajar a Portugal donde participan en el Festival de Danzas del Mundo junto a grupos procedentes de Argentina, Italia, Serbia, Colombia, Panamá y del país organizadora.

Origen es un viaje por las raíces de nuestros bailes, comenzando así por la escuela bolera, continuando con unas pinceladas de folklore de diferentes partes de nuestro territorio para desembocar en el flamenco.

El precio de la entrada es de 10 euros y se pueden adquirir a través de las redes sociales del Grupo de Danzas Adolfo de Castro o en el mismo Baluarte de la Candelaria el mismo día de la actuación.