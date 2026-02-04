Muere el estilista y escenógrafo Manolo Martín

El teatro ha perdido al estilista y escenógrafo Manolo Martín Nieto, informó este miércoles la Academia de Artes Escénicas de Andalucía.

En un comunicado, la Academia destaca que "Manuel Martín Nieto fue, durante más de cuatro décadas, un creador incansable que supo reinventarse sin dejarse atrapar por el paso del tiempo. Diseñador y estilista de referencia, su vida estuvo profundamente ligada al mundo de la moda y a la creación artística de vanguardia".

Su trayectoria profesional, explican desde la Academia de Artes Escénicas de Andalucía, "comenzó en 1982 con la apertura de las tiendas Freedoor y como socio fundador de Creativo Fridor, marcando desde entonces un camino propio, audaz y personal. Junto a Joan Font como director artístico, participó en la Expo’92 diseñando los vestuarios de la cabalgata La magia del tiempo, una de las propuestas más recordadas de aquel acontecimiento".

Martín colaboró con directores como Salvador Távora, Alfonso Zurro o Ricardo Iniesta, "y fue responsable de la potente e inconfundible imagen de la cantante Maribel Quiñones, Martirio, con quien construyó un universo estético ya inseparable de su figura artística".

Su obra, prosigue la nota, "trascendió la moda para abarcar la pintura, la escultura, el diseño de accesorios y joyas, entendidos siempre como un manifiesto vital de su amor por la creación. Exposiciones como Opus Funerari o El sincretismo, presentada en el Container Art del Muelle de las Delicias, dan cuenta de una mirada profunda, libre y coherente".

"Hasta el final, Manuel Martín Nieto permaneció fiel a su vocación, trabajando a diario en su taller, rodeado de sus creaciones y volcado en en la obra de teatro Más allá del Puente, que hoy queda como parte de su legado. Su obra y su forma de entender el arte continúan habitando el tiempo que él supo desafiar", concluyen desde la Academia de Artes Escénicas de Andalucía.

De tradición budista, su despedida tendrá lugar este jueves, 5 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, en Guillena (Sevilla).