Mira que en Cádiz estamos acostumbrados por cuna al ritmo incesante de las mareas pero la de ayer, con mayúsculas en la primera jornada del festival No Sin Música, fue de otra magnitud.

“¿Quién decía que en Cádiz son poco roqueros? ¡Una mierda que se coman! Me habéis dejado flipado y eso es difícil”, felicitaba el vocalista de Marea, Kutxi Romero, al público gaditano tras vibrar -como lo hizo durante las aproximadamente dos horas y media de actuación- con el tema Que se joda el viento, uno de los tantos que sonaron con tremenda energía la noche del jueves.

Los navarros dieron un buen repaso por su trayectoria centrándose, sobre todo, en su último trabajo discográfico, El azogue, un álbum que los devuelve a la actualidad musical tras seis años sin actividad. El público les esperaba con ansias como demostró en el muelle de Cádiz.

Como un gran patriarca del rock, Romero protagonizó la gran noche de este género musical en el NSM. Sombrero, pecho semidescubierto, las llaves colgadas para abrir un repertorio brutal y encendiéndose un cigarro tras otro, el vocalista de Marea es genio y figura. “Somos los barrieros... Ah no, que esa no viene ahora. A mí El Barrio me gusta mucho. ¡Es gloria bendita!”, bromeaba ante sus parecidas pintas con el artista gaditano.

Perfectamente arropado por sus compañeros los Marea, en la garganta arenosa y con cierto quejío flamenco -hasta improvisó a capela unos fandangos de Paco Toronjo- de Romero sonaron temas como Jindama -“sois más grandes que la luz del día”, agasajaba a sus seguidores-, Pájaros viejos, En tu agujero, Ocho mares, En las encías, La noche del Viernes Santo, Como los trileros o El perro verde, entre otros.

La primera noche del NSM fue un reencuentro entre amigos roqueros, con las actuaciones de Vuelo 505 y Bocanada como teloneros. Los vocalistas de las dos bandas -Rubén Fernández y Martín Romero- acompañaron respectivamente a Marea en los temas La luna me sabe a poco -“¿tú has visto esa luna”, le preguntaba Fernández a su partenaire Kutxi mirando al cielo gaditano-y Preparados para el rock and roll, un homenaje a Los Suaves.