–Trae hoy al Concert Music la gira Casa, un concepto amplio y a la vez íntimo. El lugar del que salimos y al que siempre podemos volver. ¿Cuál es su hogar después de tantos años?

–Cuando me puse a escribir el disco venía de una temporada de trabajar mucho. A medida que le daba forma me daba cuenta del concepto de “casa”, que significa muchas cosas. Es la gente que te rodea, los afectos, los amigos y la familia, los que hacen que te sientas como en casa. La mía es Galicia, me da intimidad y la posibilidad de reunirme con los míos. La casa de cada uno, al final, está donde le quieren, donde uno está a gusto, mi banda, mi furgoneta, el escenario.

–¿Qué veremos en este espectáculo? ¿Cómo será la propuesta en Sancti Petri?

–Con esta gira realmente llevamos casi tres años y ha ido mutando. Ahora estoy haciendo un repaso de toda mi carrera, de Los Piratas, mis discos... La banda está muy rodada, llevamos tiempo tocando.

–Usted siempre ha sido un artista al que no se le pueden poner etiquetas. Este álbum supongo que hace honor a esta idea.

–Las etiquetas no me han llamado la atención, escribo básicamente canciones y cada año las visto dependiendo de lo que me pide el cuerpo y la gente que me acompaña. En este disco se ven todas las facetas. Me importan las canciones y no una dirección en el sonido o el estilo.

–“Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”, dice la canción. ¿Adónde le gusta volver Iván Ferreiro cuando no está enfrascado en la música?

–Mi paraíso es Galicia, es una cuestión vital, el lugar donde he crecido y está la mayoría de la gente a la que quiero. Allí he puesto mi casa, en medio del bosque rodeado de árboles, de naturaleza, de pájaros, animales... Como viajo mucho no tengo ganas de ir a otros paraísos, aunque en esos sitios no estoy tanto como me gustaría.

–Cádiz es un lugar estupendo para perderse. ¿Qué le gusta de Andalucía, nuestra tierra?

–Me gusta todo, es una tierra fantástica, un sitio luminoso con una comida que me encanta, con zonas de playa e interior increíbles. En el fondo tengo la suerte de recorrer la península, que es flipante para descubrir. Andalucía tiene momentos mágicos y un público que me recibe muy bien. Aquí me siento querido.

–Ha estado compaginando esta gira con Cena recalentada, un homenaje a Golpes Bajos. ¿Por qué merecían este tributo?

–Es realmente mi banda de adolescencia. Ayer -el día antes de la entrevista- vi la película Yesterday y me divertí mucho. No es mi película favorita pero contiene algo que es universal, la música de The Beatles, que es alucinante, más potente que nada que yo conozca, que las bombas atómicas, con la misma energía aunque derivada hacia otro sitio. The Beatles fueron mi primer amor pero supongo que empecé a escuchar música en español con Golpes Bajos y Miguel Ríos. Me di cuenta de que se podía ser de Vigo y hacer música, ya que existía la sensación de que para hacerla profunda tenías que ser inglés o americano. El hecho de que estuvieran cantadas en español y fueran contemporáneas a mi vida hace que los temas de Golpes Bajos estuvieran dirigidos a mí, a mi edad, a mis miedos y satisfacciones. Fue mi primer amor bestia con la música.

–¿Escucharemos en el concierto de Sancti Petri alguna canción del repertorio de la banda de Germán Coppini y Teo Cardalda?

–La gira de Golpes es distinta, también con un planteamiento diferente de escenario. Mola más hacerlo cuando toque.

–Hay un dicho que reza ‘Cada uno en su casa y Dios en la de todos’. ¿Hay algún terreno en el que no se metería como artista Iván Ferreiro?

–Supongo que no me metería en algo que no me moviera la patata, el corazón es el que manda. Me gusta toda la música y he pasado por todas ellas. Con Los Piratas tocaba Judas Priest y Iron Maiden. Aunque no soy de corazón heavy cuando una canción me llega, me llega. Me divierte sacar canciones de otros artistas y llevarlas a mi terreno.

–Tras esta gira, ¿qué le espera?

–Me queda el 31 de octubre en Vigo y luego iré a tomarme un descanso de los escenarios, de la música, para pensar en un nuevo disco. Ya tengo alguna canción, estoy trabajando mucho con mis instrumentos nuevos y he vuelto a retomar la guitarra. Me falta aún el camino, a veces yo decido ir hacia un sitio y las canciones me llevan a otro.

–En estos tiempos en los que las casas y la propia cultura se han encarecido bastante, ¿cómo animaría al público a ir a un concierto suyo, a comprar un disco, a ir al cine, a disfrutar en definitiva de la cultura?

–La cultura es nuestra vía de salida, nuestro espejo, ventana, desahogo, refugio final. Siempre habrá películas por ver, canciones que escuchar, cuadros que mirar. La cultura nos ayuda a pensar, a saber quiénes somos y qué y cómo deseamos. La cultura existe porque el ser humano la necesita, aunque hayamos aprendido a venderla y comprarla, eso es secundario. La cultura es una necesidad de expresión. Tengo la sensación de que antes de inventar el lenguaje hablado nos comunicábamos dando golpes a los troncos y a los tambores, dos o más personas.