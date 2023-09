El grupo Triana que formó Tele tras la muerte de Jesús de la Rosa llega al Gran Teatro Falla

"La música de Triana nunca morirá". Lo dijo el portuense Juan José Palacios Tele, batería y miembro fundador de ese milagro del rock andaluz, que sufrió el gran golpe de la pérdida -demasiado pronto, demasiado repentino, en todo lo alto- de su vocalista y corazón, Jesús de la Rosa. "La música de Triana nunca morirá". Y así fue. Las canciones de la formación sevillana siguieron conquistando generaciones y el grupo mismo sobrevivió con otros rostros, con otras voces y manos, pero con el mismo espíritu. Por eso el nombre de Triana, sin Jesús de la Rosa y sin el propio Tele (fallecido en 2002), continúa escribiéndose su propia historia; una que también se contará en el Gran Teatro Falla de Cádiz el próximo 2 de octubre.

Así, ya están a la venta las entradas para este concierto que llegará al coliseo de la plaza Fragela como un evento externo a la programación oficial del teatro. Organizado por Máscara Producciones, las entradas para ver a esta nueva Triana oscilan entre los 30 y los 15 euros, también con posibilidad de elegir localidades al precio de 25 y de 22 euros.

Rememorando la historia de Triana, el grupo -formado por Jesús de la Rosa, Juan José Palacios 'Tele' y Eduardo Rodríguez Rodway- nace en 1974 tomando el nombre del popular barrio sevillano y dando un nuevo paso en el rock andaluz, un género que ya se venía fraguando desde finales de los sesenta y principios de aquella década.

En 1975 lanzan su primer álbum El patio, para, dos años después, continuar cimentando su leyenda con Hijos del agobio, Mejor Disco y Mejor Artista Latino. Las canciones de estos dos trabajos contienen algunos de los temas más recordados de la formación que en 1978 publicaría Sombra y luz, disco del que se vendieron más de 300.000 copias.

La historia de Triana fue ya un continuo de críticas excelentes y de conquista de público general hasta que en 1983 Jesús de la Rosa muere en accidente de tráfico dejando al mundo de la música y a toda la comunidad andaluza completamente impactada.

Diez años después, fue Juan José Palacios Tele, quien decide tomar las riendas de Triana junto a Juan Reina, cantante, entonces, del grupo Arrajatabla (con Raimundo Amador y Luis Cobos El Manglis) para comenzar a trabajar en una gira de conciertos que cuenta con una buena aceptación de los seguidores del grupo.

En esa etapa, Triana graba dos discos, El jardín eléctrico y En libertad, y prosigue trabajando en el directo con diferentes programaciones de conciertos hasta que el 8 de julio de 2002 fallece Tele, justo el día después de un concierto celebrado en Sevilla.

Sin embargo la banda que él mismo constituyó, y siguiendo su deseo, ha continuado su carrera siendo su último disco publicado Un camino por andar, que salió a la luz en 2008 vendiendo más de 100.000 copias, y con nuevos temas y colaboraciones de músicos de la talla de Pepe Bao y Rafael Marinelli (Alameda), de Antonio Moreno (batería del mítico Charly Cepeda) y del, ya fallecido, Manuel Molina (Lole y Manuel).

Actualmente, bajo el nombre de Triana, el grupo que llegará este 2 de octubre a Cádiz, están Andrés Herrera El Pájaro (guitarra eléctrica), José Pulido (bajo), Manuel Reina (batería), Alex Romero (piano y sintetizadores), Raúl Fernández (guitarras eléctricas y acústicas) y Juan Reina (voz y guitarra española).

Con todo, la historia de Triana no ha estado exenta de polémica y conflictos judiciales ya que Eduardo Rodríguez Rodway, el único miembro fundador vivo de Triana, formación que dejó cuando De la Rosa murió, no estuvo de acuerdo que el grupo siguiera en activo tras la muerte de Tele. Así, en 2020 llevó a los tribunales al grupo acusándole de suplantación de identidad, plagio y vulnerar sus derechos legales e inmateriales. Su postura no ha sido compartida por los herederos de Jesús de la Rosa y Tele, que apoyan a la formación. Aun así, ya Rodway, antes de comenzar su lucha judicial advertía que aunque perdiera, habría luchado por una causa justa.