Triana en el escenario del Falla

Despertaba el Carnaval de Cádiz a la democracia a la vez que la música rock en el resto de España. Y entre los grupos pujantes de finales de los 70 y principios de los 80, uno que ha pasado a la historia y que influyó en los autores carnavalescos, abiertos en esa época a cuaquier bocanada de aire fresco. El rock progresivo de Triana, luego rebautizado como rock andaluz, se hizo presente en los popurrís de comparsas de nivel. Las músicas del recordado y malogrado Jesús de la Rosa, líder de la banda sevillana, fueron revisionadas por las plumas de los copleros gaditanos. Y fue en El Puerto de Santa María donde Triana tuvo más predicamento. En varias ocasiones la comparsa de Los Majaras introdujo las músicas de este mítico grupo en sus popurrís. Fue ‘Raza mora’, en 1978, la agrupación que adaptó uno de los temas más conocidos de Triana para despedir su repertorio: Abre la puerta niña. Se trata de la canción que abría, en la cara A, el primer LP de la banda, que si bien en su publicación, en 1975, no contaba con un título específico, se ha conocido siempre como El patio por el diseño de su portada. Precisamente ‘El patio del 75’ fue una comparsa de Raúl Gálvez y Andrés Morales 'Andy' homenajeó a Triana y al rock andaluz en el Carnaval de 2019.

Los portuenses también se despedían en el popurrí de ‘Del Puerto a Cai’, en el año 1982, con un fragmento del tema Hasta volver, perteneciente al disco de 1979 Sombra y luz. Posteriormente, en 1987, ‘Caballos andaluces’ finalizaban el popurrí usando la música del tema Rumor, canción del álbum Hijos del agobio, segundo en orden cronológico de la banda que además de Jesús de la Rosa estaba integrada por Juan José Palacios Tele y Eduardo Rodríguez Rodway.

También Enrique Villegas en ‘Los hijos de la noche’ versionó a Triana. Fue en 1981, utilizando para el popurrí la canción Diálogo, de la cara B del disco El patio. Tres años más tarde, José Luis Bustelo tiraba de Sr. Troncoso, uno de los más brillantes temas del grupo hispalense, para despedir el popurrí de su comparsa ‘Gandhi’.

En épocas más contemporáneas nos encontramos con adaptaciones humorísticas en chirigotas. Es el caso de la ‘Antología fúnebre del Puerto’, de 1995, donde Emilio Gutiérrez 'El Libi' parodió precisamente el final del popurrí de ‘Caballos andaluces’ con el tema Rumor. Once años más tarde, en 2006, José Guerrero 'Yuyu' metía en el popurrí de ‘Los que no paran de rajar’ su particular versión de Tu frialdad, otro de los temas estrella de Triana. La frialdad correspondía a un paciente que los cirujanos tenían en una camilla en el Falla. En los últimos años, el coro a pie de Sevilla Pecci ‘Los hijos del 78’ usó en su popurrí, en el Carnaval de 2012, hasta tres canciones del grupo formado en 1974; El lago, Abre la puerta niña y Sé de un lugar. También Abre la puerta niña figuraba en el Carnaval de 2014 en el inicio del popurrí de la comparsa de Nono Galán ‘Los ocho emperaores’.

Con la moda, ya arraigada, de realizar los popurrís con músicas originales será cada vez más difícil escuchar temas de Triana (y del resto de grupos) en el Concurso del Falla. Pero ahí están para disfrute de todo el mundo e inspiración de los autores que las quieran revisionar.

'Abre la puerta niña', todo un clásico

Triana. Abre la puerta niña (1975)

Abre la puerta niña que el día va a comenzar,

se marchan todos los sueños, qué pena da despertar.

Por la mañana amanece la vida y una ilusión,

deseos que se retuercen muy dentro del corazón.

Soñaba que te quería, soñaba que era verdad.

Que los luceros tenían misterio para soñar.

Hay una fuente niña que la llaman del amor

donde bailan los luceros y la luna con el sol.

Raza Mora (1978) Comparsa de El Puerto. Diego Caraballo.

Allá en la morería no tenemos Carnaval

tampoco tus alegrías ni tan bonito cantar.

Cádiz Tacita de Plata, tu salada claridad,

a tu salero y tu gracia, nadie los puede igualar.

Cádiz de mis amores, por tu cielo y por tu mar

si te rebosan virtudes porqué te han de criticar.

'Sr. Troncoso', uno de sus más bellos temas

Triana. Sr. Troncoso (1975)

Eh! amigo como estás esta mañana

Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer.

Ya sé que no te importa, te llueve por la noche

y caminas todo el día, vas en busca de tu ser.

En tus labios brilla una sonrisa

que penetra en lo más hondo de mi ser.

Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir,

tú debes conseguir que nada te ate aquí.

En tu mente ya lo pones, todo tal como ha de ser,

sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser.

Gandhi (1984) Comparsa de José Luis Bustelo

Es momento de tocar la despedida

pues mi copla ya se va acercando al fin,

aquí acaba mi vida, aquí vuelvo a morir,

aquí, tierra querida, Gandhi deja de existir.

Regreso al mundo del más allá,

vivo no puedo seguir,

mas cuando quiera la humanidad

yo volveré a revivir.

Cuando en el mundo reine por fin la paz

yo volveré a revivir, yo volveré a revivir....

Una versión de 'Caballos andaluces'

Triana. Rumor (1977)

Un día salió del silencio

en el eco de una voz

y se expandió con el viento

que llega hasta el corazón.

La guitarra a la mañana le habló

de libertad.

Caballos andaluces (1987) Comparsa de El Puerto

Ya se marchan los caballos

a la rienda de un cantar,

la reata va tirando

con aires de Carnaval.

Los caballos andaluces se van

de Carnaval.