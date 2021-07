Sidonie actuará mañana a las diez de la noche en el festivalMúsica del Mar en uno de los platos fuertes de este ciclo. Marc Ros es el vocalista y compositor de esta veterana banda catalana que viene con su espectacular disco ‘El regreso de Abba’ debajo del brazo.

–¿Qué les sugiere Cádiz?

–Nos sugiere poesía. Ahora lo que estamos haciendo es como una música expandida o literatura expandida. Lo que hacemos en el medio del bolo es tocar una versión de ‘Riders on the storm’ de The Doors y coger un poema de un autor de la ciudad y recitarlo. Con esto alcanzamos la literatura expandida que es ‘El regreso de Abba’.

–¿Cómo son los conciertos de un grupo durante la pandemia teniendo enfrente a un público sentado y sin mascarillas?

–Nosotros enarbolamos la bandera del rock. Cuando estás en el camerino a punto de salir y te estás tomando con los chicos unas cervezas y el chupito de whisky, te pones guapo, estás bien vestido porque es tu día y tu noche, sales y dice “hostias”, ves a la gente sentada y con las mascarillas y recuerdas entonces que eso era así. Es curioso porque pasan dos o tres canciones y vuelve a izarse la bandera del rock. Cuando oigo mi voz amplificada o escucho los amplificadores vuelve el rock. Al final la música y el rock es comunicación con la gente que viene a verte.

–En el concierto de la semana pasada, el vocalista de Vetusta Morla, Pucho, dijo que habían tenido muchas dudas para hacer la gira pero lo hacían por toda esa gente que está detrás de las bandas como iluminadores, gente de sonido, etcétera que han sido grandes víctimas del parón que se produjo.

–Nosotros funcionamos como una familia y lo hemos hecho por una cuestión de salud mental. Todo el equipo, porque no somos solo los tres del grupo sino los dos músicos que nos acompañan y todo el equipo técnico, decidimos salir a la carretera porque nos estábamos volviendo locos en casa y era insoportable. Aparte se me dan muy mal las redes fecales, como dice Antonio Muñoz Molina. Cuando vi que sólo me comunicaba por whatsapp y zoom, iba al local del ensayo aunque fuera sólo para criticar a otros grupos o a hacer un poco de ruido y nos ha venido muy bien.

–’El regreso de Abba’ es un disco que viene de un libro escrito por usted. ¿Fue algo premeditado o se lo han encontrado en el camino?

–La novela no tenía nada que ver con Sidonie. Nos dimos un año sabático y tonto de mí, en vez de descansar, me dio por escribir porque me apetecía mucho y siempre he sido muy lector, al igual que cuando empecé en la música me gustaban los Beatles, los Who o los Doors. Me puse a escribir y al cabo de 50 páginas con esos personajes que son músicos algunos de ellos y que hacen canciones cuyos títulos me inventaba, un día cogí la guitarra acústica y pensé, ¿y si esto lo convertimos en canciones? Y al cabo de una semana me hice otra pregunta, ¿y si esto fuera el nuevo disco de Sidonie? Se lo comenté a los chicos, les pareció muy extraño al principio pero con su ayuda lo conseguimos tirar adelante una cosa que sepamos nosotros no se ha hecho. Estamos muy contentos de cómo ha quedado.

–¿Ese proceso creativo basándose en una novela es muy distinto que cuando parte de cero?

–Lo he tenido que crear yo paso a paso porque como decía no tenía mentores, no tenía profesor. Dylan, por ejemplo, no lo hizo antes. Yo no tenía mentores así que me lo iba inventando poco a poco. Sí que pacté conmigo mismo no coger frases de la novela y ponerlas en canción porque no funcionaba, porque cada canción es un mundo y una novela es otra historia. Lo difícil fue encontrar los vasos comunicantes , alimentar una cosa de la otra, pero se consiguió gracias a un grupo humano que ha funcionado muy bien.

–También en el disco ha abierto el corazón y, por ejemplo, ha confesado que sufrió acoso escolar pero sin ánimo revanchista en la canción ‘Mi vida es la música’. ¿Qué mensaje ha querido dar al dar ese paso?

–Es un paso que no hubiera podido dar cuando yo tenía 27 o 28 años que éramos los mas chulos, los más arrogantes y los más idiotas en realidad ,porque salíamos y nos queríamos comer el mundo. Hasta nos desnudábamos literalmente en el escenario pero cuando se trataba de hablar de asuntos personales tan duros, nos cortábamos mucho. Pero llegas a los 40 años y dices que a la mierda, voy a hablar de mis sentimiento sin filtros y sin metáforas. Ha sido muy bonito porque bastante gente se ha puesto en contacto conmigo para decirme que han sufrido acoso escolar u otros que sospechan que su hijo tiene problemas. Dar visibilidad a eso, que los autores de canciones estemos tocando esos temas , creo que ayuda y a mí me lo ha hecho. En la cultura del hip hop o del rap se dicen las cosas tal como suenan rimándolas y eso a mí me ha ayudado mucho en este tema: no voy a ocultar esto en metáforas oscuras y voy a decir las cosas como son.

–¿Le resulta mas difícil escribir canciones o un libro?

–Hacer una novela es como ir de Barcelona a Cádiz en un kayak sin comida y sin nada y hacer una canción es como ir de Barcelona a Cádiz en un avión pero con turbulencias. Siempre va a ser difícil llegar de Barcelona a Cádiz pero una vez que has empezado tienes que acabar y llegar. Esta es la diferencia.

–Llevan casi 24 años juntos, lo cual es casi un milagro en un grupo. ¿Han alcanzado ya la madurez?

–Yo creo que si eres una banda de rock o si eres artista en España, es imposible madurar. Tienes que asumir que esto es un juego que tienes todas las de perder. Es triste porque en otros países no pasa o no pasa tanto. Te pone triste que bandas tan jóvenes que empiezan lo tengan tan difícil. Nosotros hemos venido a jugar sabiendo los problemas que entraña y que te vas a caer siete veces y levantarte otras. Es muy difícil pero yo siempre me cago antes de ponerme a hacer una canción o una novela y me pongo muy nervioso, como si fuera la primera vez que lo hago. Esto te mantiene muy alerta y lo único que tienes que tener controlado es la ansiedad porque es mi gran problema. A mi me da mucho miedo y respeto pero también no me aburro nunca.

–¿Qué es lo que se va a encontrar el público mañana?

–Van a encontrar una banda que se quiere comer el escenario y que quiere enamorar a la gente. Que se muere por ir a Cádiz a hacer el concierto de sus vidas. Hoy me he levantado a las cuatro de la mañana y me fui a dormir a la una porque tenía que hacer promos y demás y cuando esté en Cádiz no pensaré que llevo una semana de mierda para hacer un concierto mediocre sino que vengo a hacer el concierto de mi vida. Va a haber un grupo enamorado de la música y de querer gustar.