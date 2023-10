A la venta las entradas para los espectáculos del próximo FIT de Cádiz

Desde hoy están a la venta las entradas para la 38 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) que se celebrará entre los próximos 20 de octubre y 5 de noviembre. Con más de 25 espectáculos programados, ocho de ellos coproducidos por el propio festival, el FIT afronta una edición que se repartirá como es habitual por los distintos espacios escénicos de la ciudad y por las calles y plazas, con participación incluso de voluntarios gaditanos en algunas de las obras. Así en el Gran Teatro Falla podrán verse las propuestas de mayor despliegue escénico, como ‘Muero porque no muero’, lectura dramatizada del texto homónimo de Paco Bezerra, Premio SGAE Jardiel Poncela en 2021, dirigida por el argentino Matías Umpiérrez e interpretada por el espectacular elenco de actrices que integran María León, Gloria Muñoz, Emma Suárez y Julieta Serrano, que abre este escenario para el festival el domingo 22 de octubre.

El Centro Dramático Nacional presentará el 25 de octubre ‘Supernormales’, un juego cómico, Premio Max 2023 a la Mejor dirección de escena, con texto de Esther F. Carrodeguas y dirigida por Iñaki Rikarte, que aborda la sexualidad de las personas con discapacidad. Los portugueses de Teatro Experimental do Porto y los chilenos de Teatro La María presentan el 29 de octubre ‘G.O.L.P.’, su segunda colaboración artística que usa la comedia disparatada para hablar de la coincidencia de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y de la Revolución de los Claveles en Portugal. Por su parte los sevillanos de Atalaya Teatro vuelven al FIT el 2 de noviembre con ‘Elektra.25’, una revisión de la aplaudida obra que esta compañía montó hace 25 años. Cierra las propuestas en las tablas del Falla ‘Ofrenda para el monstruo’, pieza participativa de Tamara Cubas que podrá verse los días 4 y 5 de noviembre. El Teatro del Títere de la Tía Norica se abre para el FIT el 21 de octubre para recibir a la bailaora Yinka Esi Graves, británica de origen ghanés y jamaicano, que presenta en escena ‘The dissapearing act’, una coreografía flamenca mestiza, que plantea la dicotomía, para quienes se sienten racialmente diferentes, entre visibilizarse y hacerse invisible en busca de la aceptación; y que completa una conferencia performativa el 22 de octubre en el mismo escenario, y la proyección durante toddo el FIT en el ECCO de 6 cortos documentales que abundan en la temática y que la artista ha codirigido con el cineasta Miguel Ángel Rosales. No solo en ‘The dissapearing act’ el FIT se detiene a observar los problemas de las migraciones y la identidad racial. En esta línea, 24 de octubre, la coreógrafa brasileña Marina Santo, presenta en la Tía Norica ‘Más allá de la piel’, una pieza de danza contemporánea que visibiliza, en la escena cultural, a la comunidad de personas racializadas residentes en España. Y el 26 y 27 de octubre el coreógrafo y bailarín brasileño Calixto Neto habita en ‘Il faux’, desde la experiencia de un cuerpo negro, un territorio en el que se siente en permanente riesgo de desposesión. Las temáticas chilenas llegan al Teatro del Títere de la Tía Norica el 29 de octubre con la performance ‘Minga de una casa en ruinas’, donde el Colectivo Cuerpo Sur habla de solidaridad y exilio mientras recupera la tradición de la ‘minga’; y el 31 de octubre y 1 de noviembre con el colectivo chileno LASTESIS, grupo de gran repercusión internacional que ya estuvo presente en el FIT 2021 con ‘Resistencia’, y que este año presentan ‘Canciones para cocinar’ abundando en sus denuncias y demandas feministas partiendo del universo sonoro que se genera en las cocinas. Ya el 3 de noviembre el Teatro del Títere de la Tía Norica ofrecerá ‘El mar’, primera creación conjunta de Alberto Conejero y Xavier Bobés, que encuentra su espacio entre el teatro documental y el teatro de objetos para ofrecer una oda a la enseñanza y a los maestros; y el 5 de noviembre podremos ver ‘Hielo negro’, la última obra que crearon juntos Luciana Acuña y Luis Biasotto, fundadores y directores del Grupo Krapp, antes de la muerte de él en 2021, a causa de la covid-19. En ella se plasman todas sus obsesiones y el incesante cuestionamiento acerca de qué es teatro, qué es danza y qué es representación. Y el FIT llegará también a la Sala Central Lechera el 21 de octubre con ‘Teoria del valor’ que presentan el colectivo Music Komité y la cantaora María la Mónica, apelando a la memoria colectiva de Cádiz a partir de las viejas letras del flamenco gaditano transmitidas de generación en generación. En este espacio los días 28 y 29 de octubre podrá verse ‘Así está el mundo (cuando despiertas)’, un viaje a través del teatro de objetos por realidades muy concretas de los cinco continentes, que pone en escena de nuevo el el Festival los portugueses Formiga Atómica, pensando en acercar el teatro a toda la familia y crear nuevas audiencias.

Por su parte el 31 de octubre podremos ver al artista brasileño Pedro Viela en ‘Figueiredo’, una conferencia performativa en la que desvela la barbarie cometida contra la población indígena en su país a lo largo de la historia. El sábado 4 de noviembre llega a la Central Lechera ‘Villa’, texto del dramaturgo chileno Guillermo Calderón que ya pudo verse en el FIT en 2011 y que recupera la memoria histórica de los acontecimientos que ocurrieron en Villa Grimaldi, el principal centro de tortura y exterminio de la dictadura de Pinochet. Y ya el domingo 5 de noviembre, la Central Lechera cierra el FIT con una función doble de ‘No hay banda’ donde el dramaturgo y director argentino Martín Flores Cárdenas, en una especie de meta-teatro, interpreta la obra que le han encargado estrenar, compartiendo con el público el proceso de creación. Y tal como ocurre en su espectáculo de inauguración, ‘Multitud’ el 20 y 21 de octubre en la plaza de la Catedral, la ciudad será escenario no convencional del FIT. Es el caso de ‘Verso libre, Mercado de Cádiz 2023’ que la bailaora gaditana María Moreno interpretará en el Mercado Central de Abastos, inspirándose en el universo sonoro de ese lugar, lleno de vida y de memoria los días 27, 28 y 29 de octubre en varias convocatorias para pequeños grupos. La 38 edición del FIT de Cádiz se desarrollará del 20 de octubre al 5 de noviembre y está organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la UCA y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Cuenta con el patrocinio de AC/E (Agencia Cultural Española), CDN (Centro Dramático Nacional), KVS, 39º Festival de Otoño, Comunidad de Madrid, TNT Sevilla, Temporada Alta de Girona, Azkuna Zentroa de Bilbao, Teatro del Bosque de Móstoles, Festival Alcances de Cádiz, L'Artesà de El Prat de Llobregat, MEGA (SACPC), Centro Cultural de España en México, Al Cultura-Espacio BoxLevante de Algeciras, Teatro Experimental do Porto (TEP), Teatro Municipal do Porto, Parque Cultural de Valparaíso PCDV Ex Cárcel, Fundación Teatro a Mil (FITAM), Hebbel am Ufer HAU, Casa de Iberoamérica, Arbola, y Embajada de Chile.