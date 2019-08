Jairo Zavala, para la música Depedro, regresa al escenario principal del festival No Sin Música tras el agradable sabor de boca que dejó su actuación en la edición de 2017. En esta ocasión llega a Cádiz para celebrar diez años de aventura musical con su actual propuesta.

–Todo va a salir bien es, además del título de su último disco, la frase de ánimo más recurrente ante las adversidades. ¿Ha sido la actitud que ha mantenido durante toda su trayectoria?

–Si no no hubiera puesto ese título. Es una frase que me ha acompañado siempre, un reflejo que me dice “vamos a salir de esto”. La vida no solo transita por autovías, también por carreteras secundarias. Lo importante es llenar la maleta de experiencias.

–También le habrán venido en algún momento mal dadas ¿no? ¿Qué se aprende de esos períodos?

–A valorar lo bueno, esta conversación contigo, por ejemplo. Si no sufres tampoco entiendes lo bonito y bello de la vida, que tiene esa dualidad imprescindible.

–En este período celebra usted una década como Depedro con un álbum muy especial. ¿Qué nos puede contar de él?

–Yo no quería hacerlo, creía que no era una buena idea, para qué molestar a los compañeros y llevarlos a grabar. Pero la compañía de discos me convenció, eran diez años y debíamos poner en valor ese repertorio. Te podía haber contado otra milonga pero ha sido así.

–Colaboraciones de lujo como Coque Malla, Luz Casal, Izal, Vetusta Morla, Santiago Auserón, Amparo Sánchez, Camilo Lara o Fuel Fandango aparecen en los créditos de este trabajo. ¿Qué comparte con ellos que no tiene en común con otros artistas para haberlos incluido en este aniversario tan especial?

–Había más artistas pero por temas de logística no han podido estar. La primera razón para que estén estos nombres es que me han acompañado toda mi vida, como compañeros de profesión e inspiración. Hablo cada semana, cada mes con casi todos. Son como mi familia musical y sin ellos este proyecto no existiría. Hay mucho cariño.

–Anécdotas durante la grabación habrá habido muchas. Comparta una realmente especial con nosotros.

–La anécdota de hacer los silencios, que son los momentos pequeños y poderosos. Como cuando entró Santiago Auserón al estudio. Vino con el trabajo hecho, de una honestidad tremenda. Nos faltó cuadrarnos a todos ante él cuando apareció. Tiene mucha calle y esa cercanía que desprende te hace sentir muy bien. Yo tenía cara de lelo mirándole cantar.

–Y de las canciones ¿cuál cree que es la más especial para su público por la reacción que tienen ante ella en todos los conciertos?

–Soy el primer sorprendido. La gente hace suyas canciones que tienen ya diez años. Hay muchas, les tengo cariño a todas.

–Un publico que le disfrutará esta noche en el No Sin Música de Cádiz. ¿Qué nos tiene preparado en esa actuación?

–Vamos en formato quinteto y es especial compartir el espacio del festival con tantos compañeros. Esta tierra tiene una simbología musical importante, Cádiz es una puerta de entrada de diferentes culturas. Cuando paseas por sus calles te das cuenta de la cantidad de gente que ha pasado por aquí. Me sigue pareciendo un sitio muy curioso.

– A este festival no es la primera vez que viene. ¿Qué recuerda de su vez anterior?

–Recuerdo que fue un momento muy bonito y el público nos trató con mucho cariño. Tocamos un par de temas con Coque Malla y fue maravilloso.

–No quisiera desvelar la sorpresa pero Vetusta Morla y Fuel Fandango también forman parte del cartel del NSM. ¿Se viene colaboración en el escenario?

–¿Qué día actúan Vetusta? Creo que no podrá ser porque logísticamente es complicado, ellos llevan un montaje tremendo y los horarios de cada artista están muy pegados. No he hablado nada con ellos aún aunque no hay nada incierto en la vida...

–¿Qué diría Depedro que ha conseguido como artista que nunca imaginaría?

–Que me quiten lo ‘bailao’. Nunca podría haber imaginado tocar en todo el planeta, conocer a tanta gente. Quiero intentar mantener eso, seguir llenándome la maleta. Tengo ganas, ilusión y empuje.

–¿Adónde le gustaría llegar?

–A ser introspectivo, conocerse del todo, todavía no he terminado ese camino. Musicalmente me queda muchísimo por recorrer. Me gusta mucho el folclore, que en nuestro país es tan rico y tan profundo. Haría falta una vida entera para aprender todos los palos del folclore de Aragón, Galicia o del flamenco, que es la música más mestiza del mundo. No tengo que irme muy lejos para hacerlo. Todo esto está a mi vera.