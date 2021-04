“Amo el cine, pero también el teatro, la poesía, el cante, el arte jondo, el jazz y el blues, los seres queridos. Amo al hombre, a la mujer, a la humanidad... Y como un lazo que unifica y vivifica el todo, amo la libertad”(Julio Diamante)

Es una memoria intelectual, sí, repleta de información, de fechas, de nombres, de trajines y quehaceres pero, sin embargo, Del cine y otros amores, es, en el fondo, lo que nos indica su autor en el título, unas memorias llenas de amor escritas desde la palabra íntegra, cabal y libre, profundamente libre, de Julio Diamante.

Previsto su lanzamiento para el fatídico pasado año, por fin sale a la luz el libro que dejó terminado y revisado el cineasta gaditano que, lamentablemente, murió un par de meses después de entregar el borrador definitivo a la editorial Cátedra.

Una obra donde, con su propios puño y letra, repasa su compromiso con el cine (“como hecho de cultura e instrumento de libertad”), con el teatro (“el teatro fue fundamental para mí durante años y me causa amargura no haber podido continuar expresándome en él”), con la política (“cuando me mandaron a Carabanchel, aquella cárcel, con sus largas galerías y su celda relativamente amplia en comparación con el calabozo de la DGS, me pareció el Hotel Ritz”), con el flamenco, con el jazz (“fui pionero en señalar estas notables afinidades entre el flamenco y el jazz, que considero la expresión formal y vitalmente más próxima al arte jondo”)... Un libro en el que queda patente que en la vida de Diamante siempre transcurrieron en paralelo la creación artística y el compromiso social (“quizás por ello, mi vida ha sido un tanto complicada y difícil, pero no me arrepiento”).

“En mayo-junio del pasado año Julio nos entregó todo, nos fuimos de vacaciones en julio y el día 2 de agosto nos informaron de su muerte. La verdad que es una pena que él no haya podido ver un libro por el que tenía tanta ilusión pero, bueno, al menos lo hemos podido lanzar y creemos que es un libro dirigido magnífico tanto como memoria intelectual de Julio Diamante como testimonio de un tiempo”, explican desde la editorial Cátedra sobre Del cine y otros amores que, finalmente, ha visto la luz en esta primavera con el texto que quiso escribir su autor “y todo un trabajo documental realizado por Sagrario –viuda de Diamante– aunque Julio le dejó unas carpetas con las imágenes marcadas que quería utilizar”. “De todas formas –aseguran desde la editorial– nosotros hemos incluidos algunas más porque el material fotográfico era muy interesante, tanto el familiar como el referente a su quehacer teatral pues es una parte mucho menos documentada”.

Fotografías como la que cierra el libro, donde Diamante posa junto al nombre de la calle que tiene en Cádiz, o como la hermosa instantánea de la portada, ambas tomadas por el fotógrafo gaditano Joaquín Hernández Kiki, donde el cineasta nos mira desde la playa Santa María del Mar con la icónica Catedral de su ciudad al fondo. Porque hay mucho Cádiz en este libro, quizás, donde más se observa la faceta sentimental del autor.

Cádiz –donde Diamante nació y vivió apenas su primera infancia pero a la que siempre se preocupó por volver– es “la blanca nave”, el “primer paraíso” del cineasta que “aunque me considero ciudadano del mundo, no me avergüenzo de confesar con tanta vehemencia mi amor por Cádiz”, declara en su libro. Así, la ciudad, que Diamante también destaca por ser “uno de los tres puntos esenciales de la historia del cante”, se convierte en el primer escenario de sus memorias que aunque procuran tener un orden cronológico, cuenta con episodios que se toman, se abandonan y se retoman en diferentes partes de libro. Benalmádena –fue director de la Semana de Cine de Autor de Benalmádena– es uno de ellos.

“Todo lo referente a la Semana de Cine de Benalmádena es muy interesante pero quizás se podría haber extendido mucho más pues no en vano fueron 18 años al frente y, sin duda, lo que logró Julio allí no se ha vuelto a repetir y más en la época en la que lo puso en pie (1971), en pleno franquismo”, reflexionan desde la editorial que recomiendan especialmente la lectura de la anécdota en la que durante un paseo por la ciudad, Diamante se encuentra a un cineasta con un rollo de película y con un cartel de protesta que ponía esta película no le verán en el festival. El gaditano se paró, le preguntó qué había ocurrido, y decidió revisar la cinta y, es más, proyectarla. El artífice de la protesta era nada más y nada menos que Jim Jarmusch.

El Diamante cineasta –“a la altura de Berlanga, de Bardem, de Fernán Gómez”, tildan desde Cátedra– sí se despliega con más detalle en Del cine y otros amores donde repasa, con más calma, cada guión y película tocada por la visión radicalmente libre de uno de de los fundadores de la primera célula antifranquista en la Universidad en plenos años 50.

De todas formas, más que regodearse en anécdotas, Diamante arma en sus memorias todo un relato del qué, el con quién y el para qué. Sus películas propias, las que pasaron por Benalmádena ( la lista, abrumadora, da idea de la gesta que fue ese hecho cultural), los comentarios de la crítica de esta semana y de algunas de sus obras de teatro experimental, muchas de sus composiciones flamencas, sus blues, sus canciones que cantaba en tertulias, sepelios y reuniones públicas y privadas... Todo ello lo podemos encontrar en Del cine y otros amores que, además, incluye una copia en DVD de su última película, La memoria rebelde (2012), la primera vez, por cierto, que esta película se distribuye más allá de su proyección en festivales y homenajes.