Cabaret Festival baña con su música toda Andalucía

La aventura comenzó con mesas en el patio de butacas, distancias de seguridad, mascarillas obligatorias y botes de gel hidroalcohólico en cada esquina. Seis años después, Cabaret Festival navega de una punta a otra de Andalucía para bañar la región con música de todos los colores y para todos los gustos. Artistas que van del flamenco al género urbano. Del pop al rock añejo pasando por la electrónica más internacional. Todos son bienvenidos gracias a un cartel ecléctico. Si la itinerancia siempre ha sido una de sus puntas de lanza, no es menos importante el cuidado del público, que siempre está en el centro de cada concierto para que disfrute al máximo de la experiencia. Cada detalle es cuidado con mimo. Y la innovación es evidente en aspectos como el sonido y las luces. Todo está preparado para arrancar una sexta edición de la cita. Pasen y vean. Como decía la maravillosa Liza Minnelli: "Life is a Cabaret, old chum, / Come to the Cabaret (La vida es un Cabaret, viejo amigo, / ven al Cabaret)".

El ciclo de conciertos llegará a Roquetas de Mar (Almería) los días 5, 6 y 25 de julio; a Algeciras del 1 al 16 de agosto; a El Puerto de Santa María (Cádiz) del 16 al 22, también de agosto; y, por último, a Mairena del Aljarafe (Sevilla) del 12 al 28 de septiembre. En estos cuatro enclaves actuarán artistas de la talla de JC Reyes, Marc Anthony, Leiva, Rosario, Sebastián Yatra, Rels B y Carolina Durante. Veladas a las que también se sumarán Los Morancos para dar un toque de humor al cartel. No nos equivocábamos al decir que había sitio para todos.

Detrás de la organización está el Grupo Concert Tour, concretamente Rafael y Deborah Casillas, quienes explican a este periódico durante la presentación del festival que se ha realizado en el Hotel Alfonso XII que siempre tratan "de mejorar la experiencia del público". Este es el punto al que dan mayor importancia. No solo ofreciendo un buen cartel en el que "puedes ir a ver los Pecos con tus padres y Rels B con tus amigos", también mejorando los accesos a los recintos para que los asistentes no se vean obligados a esperar colas imposibles o contratando personal para agilizar las barras y servicios de restauración.

Deborah y Rafael Casillas durante la presentación. / Alejandro Nuñez

Ambos muestran cautela en cuanto a llevar el ciclo a otros lugares: "Nuestra intención es seguir, por muchos años, en las ciudades donde estamos y todo lo que todo lo que venga, bienvenido será. Pero el objetivo es mejorar donde ya estamos". Es evidente que ambos sienten pasión por su trabajo cuando son preguntados por los artistas que este año quieren ver. Poco a poco, los Casillas van mencionando todos los nombres sin dejar ninguno en el tintero. Se saben los carteles de memoria y todavía guardan alguna que otra sorpresa bajo la manga que no quieren desvelar.

En la presentación no ha faltado la representación institucional de los diferentes municipios que participan en Cabaret Festival. Un ciclo que, como ha indicado Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz, consigue "unir la bahía de Cádiz y la de Algeciras gracias al arte y a la música" promoviendo y atrayendo "un turismo sostenible" a la provincia.

El "más decano de todos los que intervienen en este festival" no es otro que Antonio Conde, alcalde de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. El primer edil ha puesto en valor el "compromiso con el municipalismo" y la "consolidación de algo que va más allá de lo local" para convertirse en un "festival de referencia en Andalucía".

Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María. / Alejandro Nuñez

Por último, ha intervenido Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, quien ha hecho una advertencia en tono bromista: "Tengo el móvil colapsado de personas pidiéndome entradas para Leiva". Ha recordado que el ciclo "nació en unas circunstancias muy especiales -durante la pandemia- y fue una experiencia muy bonita". "Nos sentimos muy orgullosos de que vaya más allá", ha señalado.

JC Reyes abre en Roquetas de Mar

Entre el Estadio Municipal Antonio Peroles y la Plaza de Toros de Roquetas de Mar pasarán JC Reyes, Marc Anthony y Maka. El primero aterrizará el 5 de julio con su gira Tour KM 33. El artista más escuchado de nuestro país está realizando su primera gira de grandes recintos para ofrecer los éxitos que le han hecho llegar a lo más alto del reguetón. Al día siguiente le tocará el turno al rey de la salsa con Marc Anthony en vivo. Cierra este cartel el granadino Maka, que se encontrará con su público el 25 de julio.

De Rosario a Los Morancos en Algeciras

De la plaza de toros de Roquetas del Mar a la plaza de toros de Algeciras. Cabaret Festival estará durante la primera quincena de agosto en esta ciudad abriendo su calendario el mismo día 1 con Rosario. Siete día después, el 8, actuará el dúo gaditano Andy y Lucas. Un día después, Maka tomará el relevo de los intérpretes de Tanto la quería. La nota de humor la pondrán los hermanos Cadaval el 10 de agosto con su espectáculo Bis a Bis. Para cerrar, JC Reyes culminará el 16 de agosto.

Leiva arranca en El Puerto de Santa María

En la provincia de Cádiz, Cabaret Festival sigue su curso hacia El Puerto de Santa María, donde estará durante la segunda quincena de agosto en la Plaza de Toros. Abrirá Leiva, el día 16, presentando su nuevo disco en un concierto en el que tampoco olvidará su paso por Pereza. Recoge el testigo justo un día después El Arrebato con su gira Una Tarde Cualquiera. El rap también está presente en el ciclo de la mano de Hoke, una joven promesa de la escena urbana que actuará el 18 de agosto. Y del hip-hop al indie con Carolina Durante y Alcalá Norte, que compartirán fecha el 19 de agosto. El 20 llega el turno de la gran diva de España y representante de Eurovisión 2025 por nuestro país, Melody. Andy y Lucas vuelven a actuar en casa el 21 de agosto y cerrarán los hermanos Cadaval el día 22.

Antonio Conde, alcalde de Mairena del Aljarafe. / Alejandro Nuñez

Doble cita con los Pecos

Ya en septiembre, el festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Abrirá el colombiano Sebastián Yatra el día 12 con su gira Entre Tanta Gente Summer Tour. Un día después, llegará la fiesta Criterio organizada por el productor Wade, quien invitará a otros artistas aún por confirmar. El granadino Maka actuará el 19 de septiembre. Una semana después, le toca a uno de los artistas más esperados. Rels B estará en Sevilla el día 26. Por último, doble fecha para la nostalgia: los Pecos actuarán los días 27 y 28 para celebrar los 45 años desde su debut en la música.

Todas la entradas están a la venta en El Corte Inglés.