La artista Macarena Giráldez se reencuentra con Cádiz

Hace más tiempo del que hubiera querido, Macarena Giráldez dejó la ciudad en la que pasó su infancia para irse a Sevilla y, de ahí, al mundo. Por eso, reencontrarse con “mi Cádiz”, como lo nombra cariñosa la mujer que se fue a los 13 años para no volver hasta hoy, hace “muy feliz” a la artista –cantaora, actriz y bailaora– que ha vuelto al que también considera su hogar con muchos proyectos en la maleta. Entre ellos, el disco María Magdalena. Renacimiento, que sacó a la luz a beneficio de Save the Children, y otros en fase de desarrollo como la publicación de un libro donde su madre, la desaparecida y querida maestra de baile Carmen Giráldez, está muy presente.

“Llevo como un mes en Cádiz y la verdad que estoy muy emocionada de reencontrarme con esta ciudad que quiero tanto y que mi madre quería tanto. Realmente, vine para poder sentarme a escribir el libro que tengo en marcha pero también quiero que conozcáis este disco tan bonito, María Magdalena. Renacimiento, donde me acompaña un plantel de primeras figuras del cante que es que es un sueño”, explica la artista que ideó el lanzamiento de este compacto inspirándose en el evangelio apócrifo de María Magdalena, pero también en el estudio de las diversas interpretaciones de la vida de este personaje al que está “absolutamente rendida” y al que le quiere “hacer justicia”.

De hecho, ya en 2019 Giráldez comenzó a meterse en la piel de esta mujer maltratada por la Historia para preparar su papel en María Magdalena. Un ritual flamenco, una obra teatral con Amador Rojas como coprotagonista y con la voz del añorado Jesús Quintero cuyo recorrido se vio truncado por la irrupción de la pandemia de Covid. “Fue una lástima porque los teatros que hicimos fueron muy bien y además habíamos sido seleccionados para el ciclo Flamenco Viene del Sur”, lamenta la cantaora a la que no se le iba de la cabeza la historia de la Magdalena por lo que durante el confinamiento le dio forma a una idea que, en cuanto pudo, hizo realidad.

“Empecé a escribir temas sobre esta historia, a llevar el espíritu de este relato a la música pero para hacer que sirviera para algo más se me ocurrió rodearme también de otros compositores y de otros artistas y de hacer un disco que sus beneficios fueran para los más vulnerables, para los que más sufren todo en el mundo, los niños. Así que con esas me atreví a levantar el teléfono y empezar a a embarcar en mi proyecto a compañeros músicos, a artistas de primera línea, hasta a periodistas como mi querido Carlos Herrera, y todos se prestaron”, agradece Giráldez que cree que “en el agua de bautismo” que le echó su madrina, la mismísima Lola Flores, “algo de su desparpajo y su talante cayó”, ríe.

Talante y talento pues que artistas como El Pele, Pedro el Granaíno, Fran Cortés, Rubio de Pruna, David de Arahal, Ricardo Miño, Antonio Reyes o Juan Habichuela Nieto aceptaran con los ojos cerrados embarcarse en la iniciativa, dice mucho de las capacidades de esta cantaora y bailaora que igual a los 14 años deslumbró a Salvador Távora que la eligió para ser la Carmen de su ópera con la que giró por todo el mundo, que igual formó parte de la compañía de Antonio Canales, que igual se convertiría en la voz de Yerma para la película de Pilar Távora.

“He trabajado mucho, sí, pero me considero siempre en constante aprendizaje. De hecho, de este último disco y de todas las personas que me han acompañado he aprendido muchísimo”, asegura Giráldez que no puede estar “más agradecida” a la Orquesta Sinfónica Iberia, y a su director Manuel Alejandro González, a las hijas de Camarón y a la de La Susi, también en el compacto, a compositores como Pepe de Lucía, Isidro Muñoz y José Miguel Évora, un tema de Manuel Molina, "que le pedí permiso a su hija Alba que me lo dio encantada", y, por supuesto, al productor y al director musical de este disco, Manuel Alejandro González Cruz y Jesús Bola (respectivamente) que se han entregado al disco que se editó con el sello Catedral Music y que “para 2024 se presentará en directo con una serie de representaciones musicales que está promoviendo mi manager, Juan Ramon Reyes”, se ilusiona . ¿Y el libro? “Ya tiene fecha de presentación... Pronto volvemos a hablar...”