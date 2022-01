Visita guiada a la exposición 'OFF. Alquimia de una escucha profunda', esta tarde en el ECCO

'OFF. Alquimia de una escucha profunda' es un proyecto de creación e investigación artística que examina los procesos de escucha desde una perspectiva multidisciplinar y relacional, analizandola particularidad y problemáticas de las personas sordas en un contexto fonocéntrico. Y de ello hablará esta tarde en una nueva visita guiada en el ECCO el artista gaditano Juan Isaac Silva (Cádiz,1979), que partiendo de sus propias vivencias como persona sorda oralista, propone en esta muestra nociones diferentes de oído y escucha, e invita a participar a través de piezas que pueden llegar a parecer no sólo reveladoras si no hasta violentas, tanto a las personas con diversidad funcional auditiva como a las oyentes.

El título de la exposición es una dicotomía entre lo apagado/ el silencio y lo encendido/ lo quese escucha, lo que se percibe, y hace referencia a una escucha singular tanto propiamente,desde un solo aparato auditivo, desde el profundo de la cóclea, como figurativamente desde sumundo interior y experimental.

Para ello, Silva juega con estructuras lingüísticas aprendidas y desaprendidas y conceptoscomo anotaciones y el propio de “música coclear”. Nos revela la belleza y la incertidumbre delsilencio y del sonido imaginado o improvisado en sus composiciones o intervenciones visualesy sonoras (Altavoz, Intervención sobre Vocales u Oigo, pero no logro escuchar). Nos hacecuestionar ideas de inclusividad a través de instalaciones escultóricas que planteancontradicciones de ética y estética (Mobiliario In-clusivo/ Registros Ex-clusivos). Juega connuestras percepciones sonoras y táctiles a través de Concierto para Escaleras y denuncia lainvisibilidad y a la vez reivindica la voz de las personas sordas, a través de Confesiones Sordasy Proyecto Sordo, donde a través de la participación colectiva, se construye y comparte eldiscurso silenciado.

Silva nos propone una metodología procesual y abierta, donde las obras, al ir dialogando con elpúblico visitante, o conectado a la red virtual, serán una fuente para el propio procesoparticipativo que se irá construyendo a lo largo de la muestra, hasta el 13 de febrero de 2022.

Las salas 8, 9, 10 y 11 del Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), ocuparán hasta ahorala muestra más grande y significativa de las realizadas hasta ahora por el artista, donde graciasa la organización y la colaboración de diversas instituciones, como el Ayuntamiento de Cádiz, laFundación Once y el patrocinio de Fundación Unicaja, nos permiten acercarnos a una muestraque de por sí, nos acerca a una realidad latente indicativa del presente continuo.

Talleres paralelos

En paralelo a la exposición, se llevará a cabo unos talleres durante el mes de enero de 2022,junto a las comisarias Maite Barrera Villarías y y Anne-Françoise Raskin, donde el tema deindagación con la escucha coclear y no-coclear será una de las claves a explorar.

La participación de las comisarias es una apuesta de colaboración a tres bandas con el artista.Anne-Françoise Raskin, es Licenciada en filosofía, ha sido comisaria de Sound-In (la secciónde coleccionismo en arte sonoro de la Feria Estampa), directora de varios programaspedagógicos en arte contemporáneo (como el PIMA, Programa de Introducción al Mercado delArte), editora en Continta Me Tienes (al cuidado de la colección especializada en arte). Trabajóen la sección artística de la Casa de Velázquez, institución pública francesa en Madrid yresidencia artística de referencia, y actualmente es vicepresidenta de la AMEE (Asociación deMúsica Electroacústica y Arte Sonoro de España).

Maite Barrera Villarías, es Licenciada en Historia del Arte en la Universidad Autónoma deMadrid, y comenzó a especializarse en temas de género con una beca en la Universidad deAmsterdam. Ha sido profesora de Historia de la Fotografía en la sede en Madrid de laUniversidad de Nueva York, compaginando la investigación con el mundo editorial. Hapublicado textos sobre fotografía y género, comisarió la VII Bienal de arte contemporáneo de laFundación ONCE y en la actualidad está trabajando en la VIII edición, dedicada amujeres artistas, que se presentará en junio de 2022