Los encuentros, que se celebran dos veces al mes , tienen sus objetivos muy claros y una participación con perfiles diversos: “El objetivo principal del club es la difusión de la lectura de cómic en primer lugar, y en segundo que los miembros se enfrenten a nuevos géneros y formatos a los que tal vez no estén habituados. La respuesta ha sido genial, y me ha sorprendido gratamente que, en relativamente poco tiempo, hemos constituido un grupo compacto, en el que disfrutamos de las más diversas opiniones, dentro de un ambiente relajado y cordial. Formamos un grupo muy variado , con jóvenes de veintipocos años, pasando por la treintena, y algunos más maduritos, lectores de toda la vida y algún que otro coleccionista de cómics”.

Acercarse a los cómics con una mirada distinta , con profundidad, acercarse a la novela gráfica con el convencimiento de que su lectura no debe afrontarse solo con la ligereza de ver en las viñetas unas entretenidas imágenes, sino que sus páginas van formando parte, cada vez con más consistencia, de una creación literaria que, en su caso, marida a la perfección con una creación artística como es el dibujo. Fomentar la lectura de los cómics, difundir su contenido y, también, acercarse a ellos con la profundidad que merecería cualquier obra literaria son algunos de los objetivos del Club de Lectura de Cómics que se celebra desde hace casi dos años en la Biblioteca Provincial de Cádiz , y que mañana martes tiene cita, incluso en medio de las fiestas carnavalescas, con un encuentro dedicado al autor suizo Frederick Peeters. Y es que hay viñetas que dan mucho que hablar.

El gran momento del cómic

José Luis Vidal es un profundo conocedor del mundo del cómic, cuya labor además se deja notar en Cádiz con multitud de programas dedicados a la novela gráfica y sus autores: “Hay que destacar la importancia que está tomando el cómic como medio de difusión de la lectura. ¿Quién no comenzó a leer con un tebeo entre las manos? Es por ello que mi labor como agente cultural dentro de los eventos que coordino siempre van en esa dirección, tanto el ciclo Tardes de Cómic, como el papel que he desarrollado en los últimos siete años dentro de la programación de cómic de la Feria del Libro. El cómic, la historieta, el tebeo ya no es un producto destinado a friquis. Su inclusión en los planes de lectura de muchos institutos lo demuestra, así como la creación de cátedras en universidades como la valenciana”.