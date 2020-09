–¿Muchas noches sin dormir para alumbrar este ‘Noctámbulo’?

–¡Muchísimas! Sobre todo porque el disco ha sido un proceso, podríamos decir, incluso de vida. Desde que tengo uso de razón me ha gustado la guitarra y hacer mis canciones, siempre he compuesto, desde niño, y siempre me ha gustado tanto lo clásico como el folklore, y en este disco está todo eso. Todo ese proceso vital, de búsqueda de un lenguaje propio, de fusión de todo lo que me gusta y con lo que me identifico, ha sido muy largo y, en concreto, unos dos años para materializarlo.

–¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento sacarlo?

–La verdad es que por temas personales, también de salud, siempre había pospuesto el momento, y eso que le pasa a muchos artistas de que todavía piensas que tienes que seguir aprendiendo... Pero mi pareja, Carmen, ha sido la que me ha estado empujando y la que me convenció de que no tengo nada que demostrar a nadie, simplemente mostrar una serie de emociones. Así que me puse a componer sin una meta concreta sobre temas que me interesaban: Cádiz, mi familia... Y cuando el repertorio estuvo más o menos listo empecé a contactar con los músicos.

–Que han sido...

–Ahí he tenido muchísima suerte porque ser músico es una profesión de riesgo, te la juegas en todo momento, y embarcar a gente en un proyecto tan personal como éste pues siempre es complicado. Yo tuve la suerte y el privilegio de que le enseñé el trabajo al saxofonista Carlos Villoslada y le gustó mucho y empezó a llamar también a músicos suyos como el batería Juan Sainz, el bajista francés, que vive en Puerto Real, Romain Manteau, el bajista Ismael Alcina, y para la voz lo tenía muy complicado porque yo no quería una cantaora al uso sino alguien que manejara los códigos del jazz, también del pop, y hasta ese punto desvergonzado así carnavalero, y fue el saxofonista Antonio Lizana quien me dijo, tú a quien buscas es a Raquel la Mónica. Y fue perfecta. Así que ya teníamos el quinteto y luego he contado con las colaboraciones de los hermanos Katumba a las palmas, María José Coca con las castañuelas y en los directos vienen con nosotros a las palmas y baile Mawi y Vane Monterosmo.

–Un proceso vital, un proyecto personal..., ¿qué quería contar?

–Pues creo que lo resume muy bien el último tema, el que da nombre al disco, Noctámbulo. Noctámbulo es un homenaje a la cultura, un homenaje a las mentes despiertas, una pieza donde se pone en valor el ingenio, la creatividad y a las personas para las que la vida no es sólo levantarse, comer e ir a trabajar, sino las que saben que hay algo más, que le ponen chicha a esto. Además, me parece que estamos viviendo un momento óptimo para poner esto en valor pues creo que ha quedado claro que la cultura nos hace felices y mejores, la cultura nos salva.

–Hábleme del resto de temas

–Pues está la historia del flamenco de nuestra tierra en Cádiz, La Habana; después un tema muy chulo, La Alboreá, que es algo que se canta en las bodas gitanas y yo le doy la vuelta a su significado y en vez de hablar de la mujer que tiene que llegar pura al matrimonio lo convierto en un canto a su libertad y a la necesidad de seguir luchando por la igualdad. Otro de los temas es Mudiq Jabd Tariq, que habla de los migrantes y cuya letra está en árabe gracias a una familia que conozco a través del colegio de Vejer donde doy clase. Le siguen la Nana de mi abuela, dedicado a la mía, que estuvo 10 años con alzheimer y por eso una nana, porque en los últimos años se convirtió en un bebé; los fandangos Todo está por hacer; Caipiroska, una rumba muy simpática que homenajea al momento en que Villoslada le dio luz verde al proyecto; Mestizo,un jaleo creo que muy interesante porque habla de que todo cambia y de que todos y todo somos el resultado de una mezcolanza y Carmen, el homenaje a mi pareja, que ha sido tan importante en este proyecto. Y, por último, está uno de los especiales para mí, las Sevillanas del 27, que creo que es el tema más innovador y donde rindo homenaje tanto a los poetas como a las Sin Sombrero y donde hay también un guiño a los músicos clásicos como al Manuel de Falla de La vida breve.

–Sacó el disco poco antes de que estallara la pandemia, ¿cómo le ha afectado?

–Efectivamente, la semana antes. Tal y como lo saqué se paró todo, se cayeron también las fechas que teníamos cerradas de presentación pero, bueno, como yo soy maestro, no dependo de esto para vivir pues me lo tomo con tranquilidad. En junio nos pusimos a grabar vídeos y ahora teníamos pensado grabar el de las sevillanas pero con los repuntes no quiero forzar la cosa, no tengo necesidad de hacerlo, así que a esperar y a seguir componiendo.