Sancti Petri se viste de nostalgia durante el fin de semana. El escenario del Concert Music Festival recibió anoche a la voz de Supertramp, Roger Hodgson, y a toda una colección de grandes éxitos de la célebre formación británica nacida en los años 60. Una audiencia acorde con el repertorio que se escuchó disfrutó de lo lindo de temas como Take the long way home, que abrió el recital y fue recibido con una gran ovación cuando el cantante pidió encender las luces para ver al respetable.

La noche de este sábado será el tributo a la banda de Freddie Mercury, con el espectáculo God Save The Queen, en el que se desplegará un cancionero ya mítico y recientemente aupado otra vez a la actualidad gracias al éxito de la película Bohemian Rhapsody.