South Internacional Series Festival: una puesta de largo con caras conocidas

El South International Series Festival, que se celebrará en Cádiz entre el 6 y el 12 de octubre, ha buscado arropo en Madrid para presentar los contenidos de una primera edición que promete no ser la última. Así, algunos de los equipos de las series que, en primicia, se van a poder ver en la cita han querido estar presentes en su puesta de largo que ha tenido lugar en la Sala Berlanga.

Actores como Antonio Resines, Luis Tosar, Lucía de la Fuente, Ander Puig, Paula Muñoz, Sonia Almarcha, Joaquín Perles, Rocío Marín, Flipy o Lamine Thior; directores como Alberto Ruiz Rojo y productores como Víctor Morilla o Antonio Saura, también miembro del comité organizador del evento, han querido posar ante las cámaras y compartir algunos de los detalles de las series que ocuparán nuestras pantallas en la próxima temporada.

Así, Luis Tosar va a protagonizar "una historia muy potente" que nos habla de "la crisis migratoria" pero solidificándola en un momento muy concreto y en un caso muy concreto. "En 2006, un barco pesquero de Santa Pola toma la decisión de subir en su embarcación a medio centenar de migrantes que estaban varados en el mar. Como digo es una historia muy potente y muy emocionante de la que he disfrutado mucho durante el rodaje", resume el actor el corazón de La ley del mar, una miniserie de Televisión Española dirigida por Alberto Ruiz Rojo -que, por cierto, eligió al Ayuntamiento de Cádiz para casarse con su mujer, Marina Anaya- y que cuenta también en su plantel con Blanca Portillo, Lamine Thior, Flipy, el gaditano Víctor Clavijo y Álex Monner, entre otros.

Tosar, que ya para enero se embarcará en un nuevo rodaje, también de otra serie, también ha querido saludar el nacimiento nacimiento de un nuevo festival porque "todos los festivales de series siempre son pocos" ya que, al contrario que en el cine, las series "ocurren en un intercambio doméstico así que ver la serie con el público presente es una oportunidad que se nos brinda".

Quizás más despistado con el nombre del festival -que tiene que mirar en el cartel-, Antonio Resines también alaba, a su manera, a la cita: "si han seleccionado a Serrines, madera de actor en su programación es que es un pedazo de festival y tienen mucho criterio".

Y es que el actor, junto a la joven Lucía de la Fuente, estarán en la próxima temporada de series de Amazon Prime con esta "ficción, ficción total" en la que "un actor veterano está pasando por momentos complicados en su vida personal y en su profesión pero, bueno, gracias a sus amigos y al amor vuelve a triunfar, lo dicho, nada que ver con la vida real", detalla Resines que aunque dice que "es la mejor serie española de los últimos 30 años" confiesa que "no la he visto aunque la he hecho".

Ander Puig (que estará en Cádiz "con la segunda temporada de Ser o no ser); Antonio Saura, miembro del comité organizador; José Luis Acosta, miembro del comité asesor; y Piluca Querol, de la Andalucía Film Commission, también han querido compartir este día especial de, casi, antesala del South Series donde también han brillado el portuense Joaquín Perles y la jerezana Rocío Marín.

Y es que estos gaditanos jugarán en casa para presentar la webserie Desde el fondo en la sección En el sur. Una producción del propio Perles sobre "amistad y cadismo, con el Cádiz Club de Fútbol como fondo" donde se mezcla una trama sobrenatural (el padre del protagonista le manda mensajes desde el más allá) y otra muy terrenal (este sufridor es perseguido por la mafia). "Es una serie en clave de comedia pero donde se puede ver Cádiz y la idiosincrasia del cadismo", explica el actor.

Una serie que cuenta con la actriz Rocío Marín que, además, tiene una doble cita con el South: "con Desde el fondo y con La que se avecina, pues soy la presidenta de la comunidad de la nueva temporada", se congratula la intérprete que cuenta que conoció a Perles "precisamente rodando en Cádiz la película Mi gran despedida y la verdad es que conectamos mucho". "Ahí ya quedó la idea de hacer algún trabajo más juntos y cuando me habló de esta maravilla de serie que es Desde el fondo y me ofreció un papel tan divertido pues no dejé pasar la oportunidad", explica Marín que está "muy feliz y muy orgullosa" de que Cádiz haya sido el lugar elegido para poner en pie este festival de series.