El South convertirá a Cádiz en "la ciudad de las series"

Minutos antes de subir a las tablas de la Sala Berlanga, donde este 20 de septiembre se ha escenificado la presentación en Madrid de la primera edición del South International Series Festival, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, lanzaba un deseo, que esta cita que se celebra en Cádiz convirtiera a nuestro rincón del sur en "la ciudad de las series", no sólo entre el 6 al 12 de octubre, "sino todo el año".

Toda la temporada. Todas las temporadas -que de series hablamos- la industria del audiovisual fijando su mirada en el sur pero, por ello, lo mejor es empezar en el South. En el South International Series Festival que ha estrenado ya un ensayo de alfombra roja citando en su puesta de largo en la capital a algunas de las caras conocidas que protagonizan los casi medio centenar de títulos que se podrán ver en Cádiz.

Porque este será un festival "de mucha alfombra roja", como ha advertido su director, Joan Álvarez, pero también un festival de "laboratorio", como ha reseñado el consejero, es decir, una cita que llama a la propia industria. Un evento que abraza 45 títulos de 10 países (seleccionados entre medio millar que han querido estar en esta primera edición) hasta alcanzar más de 60 proyecciones, sumando las distintas presentaciones de proyectos; y un centenar de actividades destinadas a los profesionales de la industria audiovisual.

De esta forma, con la bodega bien cargada, "esta nave está ya lista para zarpar", ha advertido Álvarez, que ha dado la bienvenida a organizadores, colaboradores y aliados. Es decir, a la Consejería que Bernal representa -"compañera desde los primeros momentos, desde que presentamos la idea", ha agradecido-, a la empresa Womack, productora de la cita, con José Carlos Conde a la cabeza, y al Ayuntamiento de Cádiz, representado por el alcalde de la ciudad, Bruno García que, "ha mantenido el apoyo y el compromiso" con un festival que se fraguó con el anterior equipo de Gobierno. "Pero lo que es bueno hay que mantenerlo siempre", ha acertado el nuevo regidor.

Bueno. De calidad. Y construido en apenas 8 meses "a un ritmo frenético", "el ritmo del audiovisual, de hecho", ha reconocido Álvarez que con 3 conceptos, 2 preguntas y 5 palabras ha definido al evento que también cuenta con la cofinanciación de fondos europeos, la complicidad de Diputación de Cádiz; la participación como main media sponsor de Mediaset España y la colaboración de Movistar Plus+, Spain Film Commission, Fundación SGAE, Fundación Bancaria Unicaja y Canal Sur.

Los tres conceptos: alfombra roja, festival de ideas frescas -"avanzando desde lo local para ampliarse en lo global"- y la puesta en valor de la industria en español. De hecho, South Series centra parte de sus encuentros en analizar el estado actual de las series en español en la actual industria audiovisual con iniciativas como el encuentro Las series en español / El español en las series en el que participarán más de una veintena de creadores, productores y expertos para y que reunirá en Cádiz a profesionales destacados de la industria española e iberoamericana como los guionistas Javier Olivares (El Ministerio del Tiempo) y Armando Bo (El presidente), la actriz Cecilia Suárez y el director Manolo Caro (La casa de las flores), el actor Manolo Cardona (Narcos) y Alberto Caballero (La que se avecina), entre otros.

Las dos preguntas: ¿por qué ahora este festival? ("porque es un buen momento para el talento, la creatividad y las audiencias") y ¿por qué Cádiz? ("porque no hay mejor ciudad en el mapa"). Y las cinco palabras: "sueño, tendencia, giro, creatividad y talento". Con todas ellas, ha levantado Joan Álvarez una idea aproximada a lo que se vivirá en Cádiz en apenas dos semanas en el Palacio de Congresos, en el Muelle Ciudad y en el Castillo de Santa Catalina los tres enclaves que marcan las coordenadas de la cita.

62 rodajes en el último año, una tendencia al alza

En su intervención, el consejero de Cultura también ha querido destacar el creciente atractivo que está viviendo Cádiz, y la comunidad andaluza, como escenarios de rodajes nacionales e internacional. Así, ha detallado que entre 2016 y 2021 se rodaron en Cádiz 123 producciones, mientras que sólo en el último año fueron 62, "una tendencia al alza evidente", ha resuelto Arturo Bernal que ha recordado que han sido más de 1.300 grabaciones las que se han producido en Andalucía en 2022.

"La serie The Crown, películas como El imperio del sol, Muere otro día, La ley del deseo...", ha ido enumerando Bernal que también ha recordado que Cádiz "también asombra cuando se interpreta a sí misma, como se ha podido comprobar en recientes series como Las de la última fila y Honor".

Pero no sólo de ser escenario vive Cádiz, que aspira, como ha dicho su alcalde, a "atraer al talento cultural". "En Cádiz pasan muchas cosas, pero este evento es para nosotros muy importante porque no sólo queremos ser una localización sino que os queremos a vosotros, al mundo de la cultura, al talento cultural. No sólo queremos ser el escenario de South Series, sino su piel y su corazón", ha deseado.