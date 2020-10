Como una suerte de Stanislavski gaditano, diluido, incluso, en cada inmersión que le requiere su proceso creativo, José Luis García Cossío, el Selu, se reconoce reservado, cómodo en el segundo plano y, simplemente, pleno tras la máscara. “Después de triunfar con el Aserejé, las Ketchup vinieron a que yo les hiciera la segunda canción, y no pude. Otros artistas me lo habían ofrecido antes también y nada, no salía, yo lo veía casi como una maldición, hasta que me di cuenta que yo, Selu García Cossío, nunca había escrito nada, lo habían hecho mis personajes”. Confesión en el primer café de la mañana, tras pasear a su perro y en su bar de cabecera (“¡por favor, Salvador...!”), el mismo donde el 12 de marzo (en la que parece ahora otra vida) presentaba el estreno inminente de El que la lleva la entiende, el documental de Rocío Martín alrededor de su figura. Una cinta que, como tantas (como tanto) se quedó a la sombra, congelada en el tiempo, confinada hasta que hoy 1 de octubre se podrá ver, por fin, en la programación del 52 Festival de Cine Documental Alcances que, como saben, se puede seguir de forma gratuita on line en la plataforma Festhome.

Un filme donde el autor de chirigotas más reconocido y reconocible del Carnaval gaditano se muestra, a su pesar, sin trampantojos que lo escondan. “Cuando Rocío y los productores me propusieron la idea me resistí porque me daba vergüenza eso de que un montón de gente hablara de mí delante mía. Me tuvieron que convencer mucho y hasta me pasaron el documental de Alejandro Sanz, que lo han hecho ellos también, y por ahí pues me convencieron porque su objetivo, que es lo que queda reflejado en la película, es mostrar el trabajo que tiene una chirigota y la visión de gente tan prestigiosa sobre nuestra fiesta, y eso es muy bonito, porque al final eres como un representante de lo que ocurre”, explica sobre el contenido de una cinta en la que participan músicos, directores, bailaores, escritores y actores de la talla de Martirio, Jorge Drexler, Benito Zambrano, Sara Baras, Luis García Montero, Pepón Nieto... “Pepón me cantó dos o tres cosas de ‘Los Lacios’ que no me acordaba ni yo... Yo le dije, lo haces muy bien, lo único que te falta es interpretar”, ríe el autor de la agrupación de 1995.

Y aunque en El que la lleva la entiende –título que nos lleva a los inolvidables ‘Los Borrachos’– Selu se erige casi en paradigma del autor de Carnaval, inevitablemente, la película se conforma como un repaso por su vida, mostrando la intimidad –su hogar, sus hijos, su mujer, sus amigos de la infancia, su barrio de entonces...– de un personaje al que siempre se le ha tildado “de reservado”. “Sí, así es, pero yo diría que en esta cinta me abro un poco... Un poco mucho... Digamos que el documental toca dos vertientes, la parte más conocida mía, más técnica, si se quiere, y esa quizás más desconocida”, resume.

Dos mitades indivisibles en esos gloriosos momentos del proceso creativo. “Yo es que me meto mucho... Fíjate que, por ejemplo, para ‘La Pepi’ recuerdo que me fui con el coche a la Punta San Felipe y allí me puse a hablar como hablaría la Pepi, a decir las cosas que diría... Me fui tan lejos porque eso me da corte de hacerlo hasta en mi casa”, reconoce con la risa prendida en la boca y la satisfacción asomando a los ojos de quien le encanta hablar de todos esos mecanismos que activan la creación. “Y se pregunta muy poco por eso, ¿eh? Siempre te preguntan por otros años, por repertorio y no por el proceso de confección de un personaje que yo creo que es interesantísimo”, reivindica el autor que, en parte, ve colmado ese deseo con El que la lleva la entiende.

Un filme contado “muy desde mí”, dice, alabando “la visión tan diferente, tan sutil y tan bonita” de la sevillana Rocío Martín que enfoca tanto la vida de Selu como la fiesta grande gaditana “de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados, hasta Cádiz –asegura– sale diferente, no son las imágenes típicas”, se congratula el protagonista y codirector al que le encantaría que, además del estreno on line (estará disponible de forma gratuita desde hoy jueves y hasta el 3 de octubre), la película se pusiera de largo en la gran pantalla en la ciudad.

“Lo de codirector ha sido cosa de Rocío, pero para mí la película es de ella, pero es que dice que le han servido mucho mis consejos y mis indicaciones”, explica García Cossío que se mueve en el mundo audiovisual como pez en el agua, no en vano, ha trabajado durante 17 años con Los Morancos y ha asesorado y colaborado con cineastas desde Gonzalo García Pelayo (Las alegrías de Cádiz) hasta su más reciente participación como actor en Antes de la quema, de Fernando Colomo, o El mundo es suyo, de Alfonso Sánchez y Alberto López.

“Bueno, y mi historia con Alcances, que viene de lejos, porque es que yo he venido mucho en juventud con unos amigos de mi barrio muy cinéfilos, y veíamos aquí películas que difícilmente las podías ver en cartelera normal. Precisamente, hace un par de días estaban echando en la tele Macunaima, una película brasileña que vi yo en Alcances”, revela este icono carnavalero para varias generaciones admirador de El Carota (“es mi referente”), pupilo de Villegas (“cuando entré con él me enorgulleció mucho que me dijera yo te conozco a ti del barrio) y fijo del kiosco de Paco Alba (“le compraba las chuches y mi padre el Diario”) que nunca dejará de ser aquel chiquillo de la calle Escuela, de la barriada España (“queda en mí más de él que del de ahora”).

Un chaval que hoy es un hombre que tiene su propia película que se estrena dentro de esta otra “película de miedo”, la del Covid, que lo ha cambiado todo. “Yo intento ver lo positivo, y si algo bueno hemos sacado de esto es que estamos apreciando más las cosas. A lo mejor, en cierta manera, esto es un parón biológico que todos necesitábamos, hasta el Carnaval...”, reflexiona.