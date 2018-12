Rozalén estará en el No sin Música de 2019

No sin Música siguen completando su cartel. Los organizadores anunciaron ayer que la cantante Rozalén estará en el festival que se celebrará del 15 al 17 de agosto del próximo año en el muelle gaditano. A este nombre se unen los de Second, Depedro, Aurora & The Betayers y Diavlo. Estas bandas se unen a la primera tacada de artistas anunciada en noviembre, cuando se confirmaron los nombres de Vetusta Morla, Fuel Fandango y Niños Mutantes. El próximo año, la gran cita musical del verano en la capital gaditana estrena fecha, al pasar del tradicional julio al puente del 15 de agosto.