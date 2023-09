Pasión Vega: "El cuerpo de Federico no ha aparecido, pero tampoco su voz"

Una de las gargantas más privilegiadas de este país se ha puesto al servicio uno de los poetas que mejor ha cristalizado el alma andaluza conformando nuestra cultura. Pasión y Federico, o lo que es lo mismo Lorca Sonoro –más bello, más grande, con alianzas con Víctor Clavijo y Ana López Segovia- llega este viernes 22 de septiembre al Falla para dar voz a aquel al que se la arrebataron. Pasión Vega, Federico García Lorca y Gran Teatro Falla Falla: “Pero yo iré/ aunque un sol de alacranes me coma la sien”.

–Una vez más, Pasión Vega anuncia espectáculo en el Gran Teatro Falla y Cádiz le responde. Entiendo que se siente querida en su tierra de adopción, ¿no?

–Y feliz, y agradecida. Realmente mi vida cotidiana es aquí y yo misma, como público, asisto en muchas ocasiones al teatro a ver las propuestas escénicas y musicales pero siempre cuando le toca a una tiene la incertidumbre de qué pasará... Pero el cariño de la gente siempre sobrepasa todas las expectativas.

–Cádiz, como dice, es ya cotidiano, ¿pero el Falla sigue siendo un tanto especial?

–Muy especial. Es un lugar donde me pongo muy nerviosa pero, al mismo tiempo, muy ansiosa por actuar. Además, en esta propuesta escénica, hay una parte creativa gaditana muy importante pues en la dirección y dramaturgia está Ana López Segovia, acompañándome sobre las tablas está Víctor Clavijo, de Algeciras y amante de esta tierra, y luego Calde Ramírez en las proyecciones y efectos de audio y entre los músicos a Javier Katumba... Vamos, que la mitad del elenco es de aquí prácticamente, así que estamos todos de los nervios.

–Además, Lorca siempre son palabras mayores... Siempre hay motivos para celebrarlo pero, en su caso, ¿por qué Federico?

–Porque la mirada de Federico estaba también puesta en llegar al pueblo, a todos los públicos. Y, de repente, descubrir que su poesía siempre ha estado llena de música y que él quiso ser músico antes que poeta y dramaturgo, pues hace que conecte con él de una manera muy especial. Compuso cosas maravillosas y readaptó con la Argentinita muchas de las canciones populares que hoy en día seguimos cantándoles a nuestros hijos... Esa parte de músico es la que yo también he querido explorar un poco más.

–Tampoco es la primera vez en su carrera

–Efectivamente, pero necesitaba hacer un trabajo más profundo, más concienzudo, sobre cómo me ha llegado a mí Federico y de qué formas y de qué manera podemos hoy en día encontrar su voz y su mensaje. Ese es el corazón de esta propuesta y construirla ha sido fascinante. Una nunca termina de saber y la curiosidad a mí me lleva por estos caminos. Hemos estado durante años trabajando y, durante el proceso, me han acompañado diferentes personas. En la última parte creativa ha estado Ana López Segovia, pero en el proceso anterior, en el feto de este proyecto, estuvieron Chipi de La Canalla y Juan José Téllez, con los que tenía tardes de reuniones y largas conversaciones para afrontar este trabajo que luego se convirtió en trabajo discográfico que se grabó en directo.

–A la hora de musicarlo, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento, la mayor alegría?

–Alegrías, todas, porque acariciar estos versos, y más si eres andaluz, tiene un calado especial. En sus versos, con su infancia, está nuestro paisaje andaluz. Pero también, para mí, cuando estoy interpretando las palabras de Federico, siempre está su alma más femenina, ese querer expresar a través de su obra su forma de amar, sus inquietudes y su libertad personal. Además, ese ansia de querer ir hacia lo contemporáneo, de ir hacia la fantasía pero desde una base bien popular... En todo eso hemos profundizado a la hora de musicarlo. En los pasajes musicales, en los arreglos, está esa alegría de vivir de Federico.

–Cohen, Camarón, Morente... El hecho de que muchos artistas hayan puesto su mirada en Lorca, ¿ha sido un obstáculo para usted a la hora de enfrentar el proyecto o han sido referentes?

–Es que yo me siente muy libre para hacer lo que me gusta hacer. Esos referentes, esos otros artistas que se habían acercado a Federico, también han hecho que su poesía haya podido llegar a mí. Ellos son también motivo de que haya hecho este trabajo. Por eso está El pequeño vals vienés, La leyenda del tiempo o Por tu amor me duele el aire que ya interpretó Ana Belén con música de Ruibal... Todos esos artistas me merecen todo el respeto y son mis maestros y por eso quería también traerlos a mi manera de hacer y aportarles mi frescura. Porque de eso se trata este trabajo, de recordar la vitalidad del poeta: “Quiero mantener hasta el final mi risa silvestre, mi risa de campo que defenderé siempre, hasta que me muera...”

–’Lorca Sonoro’ es un concierto cantado, pero también contado...

–Mucha gente me dice, “¿pero es un musical?” Y no, no es un musical (ríe) es un concierto teatralizado. Mi intención, y es lo que siempre hablaba con Ana, era que la palabra y la música fluyeran con tanta naturalidad que a veces no nos diéramos cuenta de cuándo está Víctor actuando y cuando entro yo cantando. Prácticamente en toda la obra estamos los dos juntos en el escenario, y creo que ese es otro de los alicientes que tiene también este concierto, que es poder ver a un gran actor en escena interpretando diferentes personajes y diferentes facetas de la obra de Federico a través de textos escritos por Ana López Segovia, pero también a través de las mismas palabras de Federico que traemos de sus conferencias, de sus charlas y de cosas que dejó escritas.

–A Lorca ustedes, los artistas, le quitan un poco de tierra de encima, cada vez que lo celebran. Pero, ¿cree que es importante dar con su cuerpo?

–Llega un momento que creo que ya no es ni lo importante porque a través de su figura y de ese parque que hay en Alfacar se ha podido dignificar y homenajear a todas esas víctimas de la Guerra Civil y a todas esas personas que también se quedaron en una cuneta y no han aparecido. Su asesinato es un símbolo y aunque apareciese, que podría ser en cualquier momento, al igual que podría aparecer su voz.... Ojalá... Porque él hizo muchísimos programas de radio en Argentina, en Nueva York y, sin embargo, no se ha encontrado la voz de Federico, que declamaba y contaba las cosas que la gente se quedaba boquiabierta... De hecho, el leitmotiv de este concierto, por el cual comenzamos a hilar esta historia, es que al igual que no se ha encontrado su cuerpo, tampoco se ha encontrado su voz. ¿Pero dónde podemos encontrar la voz de Federico hoy? Este concierto es un intento de responder a esta pregunta.