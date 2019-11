El PSOE presenta una propuesta a Pleno para que se convoque el Consejo de Cultura

El grupo municipal socialista presentó una propuesta a Pleno para que se convoque, a la mayor brevedad posible, el Consejo de Cultura de Cádiz –que quedó constituido a finales de mayo y todavía no ha celebrado ninguna reunión– con el objetivo de planificar, desarrollar y evaluar las políticas culturales de la ciudad junto a los agentes sociales implicados en las mismas.

“Este consejo es el espacio preferente en el que discutir, diseñar y organizar las iniciativas culturales que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento para la ciudadanía”, explica el concejal socialista, Francisco Javier Ramírez.

“El pasado 20 de mayo quedó constituido, sin embargo, han transcurrido seis meses y no se ha celebrado reunión alguna. Ha habido tiempo más que suficiente para su convocatoria”, recuerda Ramírez.“Lamentamos que no haya sido así y que no haya existido voluntad desde el equipo de gobierno para activar este órgano y espacio de participación ciudadana”, asegura el concejal socialista.

En septiembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó la adhesión a la Agenda 21 con el voto favorable del PSOE, adquiriéndose el compromiso con los principios que la inspiran, entre ellos, la participación ciudadana en las políticas culturales públicas.

En enero de 2016 se inició el proceso participativo para la elaboración del Plan Director de Cultura “que contó con el apoyo y el trabajo de los socialistas” y donde se incluía la creación del Consejo Municipal de Cultura. “A pesar de que en septiembre de 2018 incluso aprobamos las normas reguladoras de este consejo de Cultura, dándole un espacio primordial para la planificación y el desarrollo de estas iniciativas, no hemos tenido la oportunidad de activarlo”, afirma Ramírez.