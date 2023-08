Milián Oneto revive a las grandes compositoras del siglo XX en su nuevo espectáculo

Milián Oneto no puede evitar estremecerse cuando habla de Eloísa D´Herbil y del momento en que se percató de que la reconocida como primera mujer compositora de tango era de Cádiz. Tampoco es parca en palabras para describir la grandeza de Violeta Parra, de Marta Valdés, la valentía y la vida entre los sueños y el machismo de Manuela Torres, el carácter de Isolina Carrillo, la revolución de Esther Forero... Milián Oneto se emociona cuando cuenta las historias de las grandes mujeres compositoras del siglo XX –la mayoría de ellas latinoamericanas, por cierto– y es ese sentimiento a flor de piel que rompe con el espacio y el tiempo el que la ha empujado a poner su voz al servicio de estas grandes creadoras en el que será su nuevo espectáculo, Voces de mujer, que se estrena el próximo 25 de agosto en el Castillo de Santa Catalina.

“Sentía una necesidad de dar voz a todas estas grandes mujeres que, aunque algunas fueron reconocidas en su momento, tengo la sensación de que la historia ha silenciado a la mayoría de ellas. Este espectáculo tiene ese motor, el de poner en valor esas grandes obras que nos dejaron pero, también, sus vidas”, explica la artista isleña que huye del concierto al uso para, entre boleros, tangos y canciones, contar al público quiénes fueron estas mujeres “tan especiales”, la mayoría nacidas entre finales del XIX y primera mitad del siglo XX. Cantar y contar.

“Por la coherencia musical que quería darle a Voces de mujer y, por supuesto, por el apabullante número de autoras, la presencia de compositoras latinoamericanas es la que protagoniza el espectáculo”, argumenta Oneto que, sin embargo, se preocupa por construir “un puente entre culturas” aportando a estas composiciones bien “mis rasgos más cercanos al flamenco o, al menos, mi manera de cantar más de nuestro sur” o, en otras, “los arreglos siempre sofisticados que aporta el jazz gracias al trío con el que vengo respaldada”, se congratula la intérprete por las presencias del pianista Jesús Lavilla, también arreglista y director musical del espectáculo; el bajista José Manuel Posada Popo y del baterista David León. “Habrá composiciones que hagamos igual a las originales pero, por ejemplo, tenemos el Bésame mucho en soleá por bulerías o una versión del Gracias a la vida que bien pudiera ser una alegría lenta”, adelanta la cantante que también quiere agradecer el trabajo de Chipi Cacheda en el sonido, y la oportunidad que le ha ofrecido el Ayuntamiento de Cádiz de poder poner de largo Voces de mujer en la fortificación junto a La Caleta.

Hace unos años, de hecho, Milián Oneto también daba forma en Cádiz a un Voces de Mujer, si acaso, “un leve boceto de lo que es hoy el espectáculo”, asegura, en la programación del Festival de Música Española Manuel de Falla. “Digamos que ese fue el germen de la idea pero lo que vamos a ver el día 25 tiene otra dimensión más amplia y el contenido es bastante diferente a aquel primer dibujo de Voces de mujer”, resuelve su autora que ha estado estos años “investigando mucho”. “Tanto que cuando el espectáculo se materialice, que se materializará, no sé si será en un disco o en un disco-libro, posiblemente, porque tengo tal cantidad de cosas que decir que quizás ese sea el formato más adecuado”, baraja.

El objetivo, al fin y al cabo, es difundir, compartir y “hacer justicia” a la memoria de estas artistas por eso Milián Oneto no duda en reconocer que es el proyecto del que “más convencida estoy”, “el que me hace romper también con mis propias zonas inseguras y dar el paso adelante para llevarlo a cuantos más lugares, mejor”, se sincera la artista que, todavía hoy, ya con un “lugarcito” (dice) y una voz propia en el terreno musical insiste en definirse como “corista de sesión”. “Es que eso es a lo que yo me dedicaba corista de sesión y de gira de grandes artistas pero cuando llegó la maternidad lo de las giras se me hizo complicado dando el pecho a los niños y opté por inventarme aquel proyecto de los boleros , ¿te acuerdas? (claro, Boleros y otras hierbas)”, ríe la intérprete poniendo a funcionar de nuevo la máquina del tiempo. Luego llegaría su irrupción en el Carnaval, que le ha dado “tanto”, que le ha “cambiado la vida tanto”, asevera, la radio, su otra pasión, y, ahora Voces de mujer, donde se muestra, más Milián Oneto que nunca, entre los ecos, a pesar de todo, inmortales de aquellas que nos antecedieron.

Voces de mujer es un espectáculo de entrada libre y gratuita por invitación que puede ser retirada el mismo día de su celebración (25 de agosto) a partir de las 20.30 horas en el Castillo de Santa Catalina.