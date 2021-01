Martín Flores lleva al teatro el icónico mundo de los Beatles

Impartiendo talleres en Cádiz desde el año 2009

La experiencia de Martín Flores con sus talleres en la capital gaditana ha sido satisfactoria: “Mis talleres han sido siempre un éxito. Siempre he tenido un público, que se ha ido sumando durante los años de trabajo, no de la noche a la mañana. Comencé a hacer talleres de teatro en 2009, y desde ahí no he parado. Muchas personas que han hecho teatro conmigo ahora están en escuelas de arte dramático de Sevilla y Málaga, otros en grupos de teatro, otros hacen monólogos... De los talleres que yo hago siempre sale gente de teatro. Es una satisfacción, es lo que me alimenta”.