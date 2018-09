Teatro desde los cimientos

"Este es mi cuaderno de bitácora, lo único que traje de mi país sobre lo que es el teatro. Hay apuntes de lo que aprendí en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, en Lima, y también folletos de exposiciones, obras teatrales, autógrafos... Es mi inspiración. Hace unos años pasé una situación emocional difícil y tuve que decidir si irme de Cádiz. Este cuaderno me ayudó a quedarme. Aquí me refugio, es lo que me mantiene fuerte. Mi creatividad, mi sustento". Martín Luther Flores Niño (Perú, 1976) ha labrado un currículum de infarto desde que hace ahora una década llegara a Cádiz "para cambiar de aires", con un contrato en el área de carpintería. El cuaderno que enseña orgulloso es solo un breve resumen de todo lo acontecido desde entonces y un lienzo en blanco para todo lo que le queda por escribir al actor y director.

Comenzó llamando a las puertas de las asociaciones de vecinos para ofrecer actividades relacionadas con el teatro pero no terminaban de abrirse. "Decían que no tenían las mejores instalaciones y que mi propuesta no encajaba con el perfil de lo que solían hacer", cuenta. Fue la Asociación Cultural La Canela la que le otorgó las primeras oportunidades y, desde ahí, pudo desarrollar su pasión en su tierra de acogida a través de, entre otras actividades, el voluntariado -formó parte del equipo del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz-, la dirección teatral e interpretación, la dirección de talleres, proyectos con Oxfam Intermón y Cáritas o, por ejemplo, como jurado del concurso de guiones de la Asociación Comunidad Audiovisual CineCádiz. En ese largo recorrido destaca el Encuentro de Monólogos por el Día de la Mujer, que en 2019 alcanzará su tercera edición. "Nunca pensé que estando en la organización del FIT yo terminaría creando mi propio encuentro", confiesa.

Flores ha creado una asociación para llevar el teatro a zonas marginales de Cádiz

Enumerar todos los proyectos de los que ha formado parte sería interminable, aunque ahora Flores está centrado en el desarrollo de un interesante taller basado en el repertorio del mítico grupo Queen. "Creo que la ciudad de Cádiz ya está cansada de los talleres convencionales. La gente que disfruta del teatro quiere cosas distintas, novedosas. Este taller surge porque mis hermanos me inculcaron el rock, la buena música. Está dedicado ellos, Javier y Daniel", explica.

Aparte de dicha actividad, Flores barrunta la posibilidad de hacer algún proyecto también basado en el cancionero de Mecano. Y las que quedan pendientes, como su participación en el primer festival benéfico Cádiz en Acción de la asociación Iguales en Acción el próximo 27 de octubre. El actor y director peruano desea continuar con su estudio de la idiosincrasia gaditana desde el teatro. "Gracias al Centro Municipal de Artes Escénicas puedo desarrollar la investigación y el trabajo actoral. Entre mis proyectos están tratar el Carnaval y la Semana Santa. Los obras se llamarán La vida de un cofrade y Mi sueño al Falla, ésta última habla de un muchacho que quiere llegar a ser comparsero y no se imagina que con su primera vez va a ganar el concurso de coplas del teatro gaditano", relata. Flores asegura que con esas dos obras cree que habrá "cumplido con los cuatro pilares sociales de Cádiz. Lo importante de un inmigrante es relacionarse con la sociedad en la que vive y si se es artista tengo que aportar mi arte a esos pilares, me tengo que integrar. El teatro para el pueblo y viceversa". Los otros dos aspectos que ha puesto en escena el creador han sido el flamenco con un homenaje a Chano Lobato en la obra El rincón de Chano y la pieza Ese es mi padre oé, basada en el Cádiz CF. No obstante, Flores admite que en su periplo gaditano "siempre he visto cierto recelo a que alguien de fuera contara esto que cuento", ya que "mi imaginación y creatividad me han permitido hacer cosas que un hombre de teatro aquí no hace, especialmente involucrándose en lo que esta cultura gaditana tiene. Me sorprende que en Cádiz no se hayan tocado mucho estos temas".

Su aportación al futuro de la ciudad es una Asociación de Dinamización Comunitaria en Artes Escénicas para llegar "a los barrios marginales de Cádiz". Teatro desde los cimientos para ayudar, con talento, al cambio.