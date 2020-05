Marco Flores y Las Niñas de Cádiz, finalistas de los Premios Max

La próxima edición de los Premios Max ya tiene finalistas para la gala prevista en Málaga el próximo de septiembre. Y habrá gaditanos que esa noche aspiren a premio. Se trata de la compañía teatral Las Niñas de Cádiz, que con su obra El viento es salvaje aspira a ser considerado mejor espectáculo revelación, y del bailaor de Arcos Marco Flores, que compite en la categoría de mejor intérprete masculino de danza por su espectáculo Origen. En el camino han quedado otros artistas gaditanos que en su día entraron en el también relevante elenco de candidatos, pero que no han podido pasar el corte que da paso al trío de finalistas.

Las Niñas de Cádiz es finalista junto a la compañía de danza de Elena Carrascal y su obra Cortejo y el grupo Teatro de la Catrina con su espectáculo Homenaje a una desconocida. El arcense Marco Flores, por su parte, tiene como competidores en su categoría a Mario Bermúdez, con la obra Anhelo, y Thomas Noone por After the Party.

El comité organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas dio a conocer ayer los finalistas de las 19 categorías a concurso de la XXIII edición de estos galardones organizados por la Fundación SGAE, con el propósito de reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza de nuestro país, y la promoción de los espectáculos de la temporada. La reunión del jurado tuvo lugar el pasado día 30 de abril vía telemática. De los 386 espectáculos inscritos en esta edición, 159 resultaron candidatos, de los cuales 35 espectáculos han llegado a la última fase, congregando un total de 60 finalistas.

Los ganadores de la XXIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se darán a conocer en la gala que, inicialmente, se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga. Además de las 19 candidaturas a concurso se conceden tres premios especiales: el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas, el Premio Max Aficionado o de Carácter Social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución a las Artes Escénicas, y el Premio Max del Público, que se concederá al espectáculo que obtenga mayor número de votos del público a través de la aplicación online #VotaMax, abierta hasta el próximo 20 de mayo. Este año, los Premios Max cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.