El próximo 2020 será un año muy especial para el bailaor y coreógrafo arcense Marco Flores, y es que su compañía cumplirá una década de vida. Una década muy ligada al Festival Flamenco de Jerez, donde el artista dio sus primeros pasos como bailaor y donde en su próxima edición presentará Rayuela, un espectáculo que este 19 de noviembre tenemos la suerte de que se preestrene en Cádiz, en el Teatro del Títere La Tía Norica, a partir de las nueve de la noche.

Así, con el toque y la música original de Alfredo Lagos, el cante de David Lagos, la dirección y dramaturgia de Francisco López, y el asesoramiento coreográfico de su querida amiga y compañera de múltiples proyectos, Olga Pericet, Marco Flores pone en escena su última creación que se estrenará oficialmente el 4 de marzo de 2020 en las tablas del Teatro Villamarta.

–¿Cómo lleva el inminente preestreno de ‘Rayuela’?

–Pues mira que llevo estrenos y preestrenos encima de proyectos propios y para otras compañías pero en momentos así siempre te da la sensación de te que faltan 15 días más para que todo esté. Pero, bueno, eso siempre pasa. Con todo estamos muy contentos y tenemos muchas ganas porque creo que estamos ante una pieza muy madura y bastante bien hecha.

–El estreno oficial será en el Festival de Jerez el 4 de marzo, una plaza muy especial para usted...

–Para mí y creo que para la mayoría de mis compañeros de profesión porque, aparte de que el Festival de Jerez es un encuentro de referencia mundial, es una cita donde se apuesta por dar su sitio a todo el mundo a nivel de territorio y de corrientes artísticas, desde las más vanguardistas a la maravillosa corriente clásica... Y, a nivel personal, para mí ha sido un festival que siempre ha creído en mí. De hecho, te diría que mi carrera no hubiera sido en parte posible sin el Festival porque ha sido como mi casa, siempre abierta a mis estrenos y propuestas. Siempre me han dado mi sitio y una oportunidad.

–Este año celebra, además, diez años de su compañía...

–Sí, aunque antes ya había trabajado en proyectos compartidos, mi compañía nace en 2010 y la verdad que si miro atrás puede hacer un buen balance. Yo estoy muy contento con lo que he hecho en estos diez años. Es cierto que ha habido altibajos, que las compañías dependemos mucho de la relación entre el mercado y lo que uno haga pero es que yo siempre he sido muy sincero con mis propuestas. He sido muy honesto y he hecho lo que quería hacer por lo que no siempre he esperado un buen resultado a nivel comercial, a nivel de vender el espectáculo. Siempre he sido muy consciente de eso, de que a lo mejor no siempre se va a ver tanto lo que hago, pero a cambio estoy feliz porque mi búsqueda es sincera, porque sigo en esto y porque, humildemente, el intérprete que soy hoy es gracias todo ese camino.

–Por tanto, ¿la mayor lección aprendida en estos diez años y en los casi veinte desde que empezó en el flamenco?

–Tener dignidad, y eso cuesta mucho. Que tienes que tener la dignidad de ser tú, evidentemente documentándote y rodeándote de un buen equipo de trabajo. La dignidad de seguir siendo tú en cada propuesta, que sea de verdad y que el arte, y el compromiso de las artes con la sociedad, sea el motor de todo.

–¿Hay algo de toda esta reflexión en ‘Rayuela’?

–En parte, pero desde una mirada más objetiva que la mía, la de Paco López. Necesitaba la mirada de alguien que me conociera, hubiera seguido mi carrera y que hiciera una síntesis pero no literal, sino envuelta en una poética pero que reflejara ese mirar atrás, los saltos que he ido dando y que me han llevado a sitios muy dispares. Paco ha hecho un trabajo increíble condensando, además, este único personaje entre tres intérpretes, Alfredo, David Lagos y yo mismo.

–Inevitablemente, al decir ‘Rayuela’ pensamos en Cortázar...

–¡Por supuesto! Y también está en mi Rayuela el espíritu del libro, sobre todo, del personaje de Horacio Oliveira, de ese espíritu inconformista, soñador, surreal y cautivador.