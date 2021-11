Maggie Civantos protagoniza la nueva película del gaditano Paco Sepúlveda

El director, actor y guionista gaditano Paco Sepúlveda, autor del premiado cortometraje Inocencia, está centrado en un nuevo e inminente proyecto, el de la que será su segunda película, El juego, que estará protagonizada y coproducida por la actriz Maggie Civantos.

“Con Maggie trabajé en uno de los relatos de mi primer largometraje, Historias, que tenemos por estrenar, la presentamos al Festival de Málaga, a ver si tenemos suerte... El caso es que hubo bastante sintonía entre los dos y queríamos volver a trabajar juntos”, explica Sepúlveda al que la actriz malagueña animó a escribir durante el confinamiento “en el guión de una película que se ofreció a producir junto a mí”.

El resultado de ese proceso de escritura es El juego, un filme cuyo rodaje comienza “este 1 de diciembre en Málaga”, precisa su director, que relata la historia de una pareja que tras siete años de relación, “y de tirarse los trastos a la cabeza, deciden romper, pero el día que lo hacen se declara el estado de alarma por lo que tienen que pasar todo el confinamiento juntos y deberán a aprender a convivir y negociar”, adelanta el gaditano.

Una película, “que será en blanco y negro”, asegura, que cuenta también con el actor uruguayo Nico Furtado, “muy reconocido por su papel en El marginal, la serie más vista ahora mismo en Argentina”, explica Sepúlveda que junto a Civantos opina que “el hecho de que uno de los protagonistas sea extranjero, destacaba más el sentimiento de soledad que se crea en una situación como ésta”.

De hecho, al director gaditano no le interesa “contar una historia de la pandemia”. “Una cosa es que suceda en ese momento y otra que vaya sobre la pandemia. Sí me venía bien para la historia contarla en ese marco porque es lo que obliga a los protagonistas, dos personas que no se ponen de acuerdo y que están pasando por una situación muy tensa, a convivir. Ese verte la cara todos los días a pesar de haberte tirado los trastos”, profundiza el autor de El juego que cree que “algo así no le vendría mal a nuestros políticos para ponerse de acuerdo y aprender a negociar”, ríe.

Producida por Bastardas Film (el sello de Maggie Civantos) y Guainot (el de Paco Sepúlveda junto al también gaditano Paco Ruiz) son los inversores iniciales de esta película por la que “ya se han interesado” algunos otros productores y empresas.

“Una película al uso, y hecha digamos a la manera tradicional, ya sabe su destino antes de hacerse pero bueno, ahora se están haciendo también las cosas de esta manera. Nosotros haremos la película, hacemos la inversión inicial, y una vez que esté hecha se presenta a las plataformas y a otros inversores por si les interesa. Además, pues el primer año también es interesante hacer la ruta de festivales”, desvela Sepúlveda que tiene “buenas sensaciones” con este filme que ya, incluso antes de comenzar a rodarse, ha llamado la atención de algunas marcas y productores. “Ésta iba a ser una película pequeña, con poco presupuesto, pero la verdad es que ha crecido mucho más de lo que esperaba...”

Pero El juego no es el único proyecto que tiene encima de la mesa Paco Sepúlveda. Así, la productora andaluza Lanube (José Carmona y Ana Figueroa) ha comprado los derechos de su premiado cortometraje Inocencia, que contaba con Alberto Ammann como protagonista.

“Estoy muy contento porque Inocencia pronto será una película. Confío plenamente en Ana y José, seguro que va a ser una gran película”, explica Sepúlveda que con su corto fue premiado por el cine andaluz en los Premios Asecan, en la Semana de Cine de Medina del Campo (mejor dirección) y en el festival de cortos de Almería.

Inocencia, una historia escrita por Sepúlveda que rodó en el verano de 2019 con el apoyo financiero del actor Juan Diego, retrata el cambio de actitud de una adolescente, interpretada por Naima Barroso, y la dificultad que encuentra a la hora de comunicarse con sus padres. “Realmente tratamos los peligros que pueden entrañar la redes sociales, el acoso y cómo, a veces, los jóvenes temen pedir ayuda a sus padres en esta situación por miedo a que los castiguen o a ser juzgados”, tal y como adelantaba Sepúlveda a este periódico unos días antes de hacerse con el premio Asecan por un trabajo “inspirado en el caso de un pederasta de Ciudad Lineal en Madrid” que le ha traído muchas satisfacciones a su director, entre ellas, que se “bastante solicitado por los colegios e institutos de las ciudades en las que hemos estado”, asegura.

Paco Sepúlveda comenzó su carrera en el cine como actor. Y es que el creador se enamoró de la interpretación “en una excursión con el instituto a Madrid cuando nos llevaron a ver el musical Hoy no me puedo levantar y ahí pensé, yo quiero hacer eso”, rememora, aunque después se quedaría “enganchado” a la dirección y a la escritura de guion.

Como actor, Sepúlveda –que se marchó a Madrid en 2011– ha estudiado con John Strasberg (hijo del mítico Lee Strasberg) y con el que considera su maestro, Fernando Piernas, “porque me descubrió un mundo diferente en la actuación y aunque él no fuera consciente fue el que me animó a escribir y dirigir”, revela el cineasta que se fue a Cuba, a la prestigiosa escuela de San Antonio de los Baños a estudiar dirección y a estudiar la escritura en la Factoría del Guión con Pedro Loeb.

Como actor ha participado en títulos como Perdóname, Señor (interpretando el personaje de Guerrero) o Tu hijo; y como cineasta tiene en su haber el mencionado cortometraje Inocencia y el largometraje Historias, que además de Civantos cuenta con un potente reparto encabezado por Juan Diego, Luisa Gavasa, Emilio Gutiérrez-Caba, Víctor Clavijo y Manuel Morón, entre otros intérpretes. El juego será su segundo largometraje.