Con pasión y con esperanza, así habla de cine el actor, director y guionista Paco Sepúlveda. No en vano, son unos cuantos proyectos (buenos y de peso) los que tiene entre manos el gaditano, además de unas cuantas satisfacciones que lo empujan “a seguir trabajando”. Una de ellas, la nominación de su cortometraje Inocencia, protagonizado por Alberto Ammann, Naima Barroso y Sauce Ena, a los premios Asecan, los premios del Cine Andaluz, cuyos ganadores se conocerán este sábado 30 de enero.

“La verdad que estoy muy contento con este trabajo que también ha sido reconocido en la Semana de Cine de Medina del Campo, donde conseguí la mejor dirección, y en el festival de cortos de Almería. Y ahora los premios Asecan... Estamos muy felices”, expresa el cineasta su emoción por unos premios en los que también están nominados en otras categorías la directora pradense Carmen Tamayo, el realizador gaditano Daniel Cervantes, los actores Álex O´Dogherty (San Fernando), José Luis Bustillo (Sanlúcar) y Gema Abad (Sanlúcar), el músico jerezano Julio de la Rosa, el escritor sanluqueño Juan Carlos Palma y el comunicador Borja García.

Inocencia, una historia escrita por Sepúlveda y que rodó en el verano de 2019 “con el apoyo financiero del actor Juan Diego”, agradece, retrata el cambio de actitud de una adolescente, interpretada por Naima Barroso, “una actriz que dará que hablar y que ya está dando que hablar”, y la dificultad que encuentra a la hora de comunicarse con sus padres. “Realmente tratamos los peligros que pueden entrañar la redes sociales, el acoso y cómo, a veces, los jóvenes temen pedir ayuda a sus padres en esta situación por miedo a que los castiguen o a ser juzgados”, relata el realizador sobre un trabajo, “inspirado en el caso de un pederasta de Ciudad Lineal en Madrid”. Un cortometraje que, en paralelo a su recorrido por los festivales en su primer año de distribución, ha sido “bastante solicitado por los colegios e institutos de las ciudades en las que hemos estado”, asegura.

Pero, además de Inocencia, Sepúlveda está embarcado en diferentes filmes y en la reciente creación de su propia productora, Guainot, formada con el también cineasta gaditano Paco Ruiz. “Paco es el coordinador de producción de Alcances y como Inocencia también fue seleccionado en el festival de Cádiz pues aquí nos conocimos. Charlamos varias veces y nos dimos cuenta de que teníamos una visión parecida del cine, de la industria, de la manera de hacer cine. Y mucha pasión. Es para ver nuestras conversaciones de whatsapp, nos pasamos todo el día hablando de trabajo”, ríe Sepúlveda que, además de con Ruiz, cuenta con la asociación de José Butrón, que tiene su propia productora, pero que se une a los proyectos de Guainot “tanto en el apartado de videoclip, pues él es especialista en éste terreno, como en la dirección de fotografía de nuestros trabajos de ficción”, detalla el fundador de la productora que también cuenta con Pablo Donato “como director de marketing”.

Así, Guainot no es sólo un proyecto. Es una realidad. De hecho, Historias, el primer largometraje de Sepúlveda, con actores como Juan Diego, Manuel Morón, Maggie Civantos o Emilio Gutiérrez-Caba, entre otros, será su gran carta de presentación. “Comencé a rodar Historias en 2018 pero no pensando que iba a ser una película, sino trabajando escenas sueltas a modo individual con diferentes actores pero, poco a poco, me fui dando cuenta de que ahí había un relato, una película sobre nuestra forma de gestionar el amor, los miedos que nos acompañan en nuestra vida, la incertidumbre que vivir conlleva y cómo todo eso lo volcamos en nuestra pareja”, detalla su autor que solidifica todos estos sentimientos “a través de diferentes historias, protagonizadas por diferentes personajes, pero que representan una vida desde niños hasta mayores”.

Una película rodada “mitad en Cádiz, mitad en Madrid” a la que sólo le quedan, “un par de días de grabación, los días 6 y 7 de febrero” y que esperan estrenar “entre mayo y junio de este año”.

También este año Guainot tiene previsto el rodaje de otros dos cortometrajes de sus creadores. Así, en abril arranca la grabación de Cosa de Chic@s, escrito y dirigido por Paco Ruiz, y en agosto El partido, escrito y dirigido por Sepúlveda con Miguel Rellán como protagonista.

“También tengo pendiente con Maggie Civantos una película muy chula pero estamos buscando financiación. Es una historia que ya tenemos casi escrita que se llama El juego y que trata de una pareja que acaba de romper en pleno confinamiento y tienen que convivir ese tiempo juntos”, detalla Sepúlveda que no se olvida de nombrar su proyecto “más ambicioso”, Silencio, para el que necesita el apoyo de una productora más grande.

Silencio es uno de los primeros cortometrajes rodado por el gaditano que ya ahí contó con Juan Diego y Luisa Gavasa. Un cortometraje que quiere convertir en largometraje. “En el reparto estarían ellos, por supuesto, y Emilio Gutiérrez-Caba, Ana Fernández, Víctor Clavijo y Ruth Gabriel”.

Actores con los que el director ya se ha reunido y a los que ha convencido la historia de Juan (Juan Diego), un hombre de 75 años casado con una mujer que le ha acompañado toda su vida, Ana (Luisa Gavasa) y con la que tiene un hijo y dos nietos. Pero Juan lleva escondiendo un gran secreto durante toda su vida y que viene a removerse con la llegada de una carta de Ángel (Emilio Gutiérrez-Caba), un preso al que custodió cuando era un joven militar.

Ideas y trabajo por delante no le faltan a Paco Sepúlveda que, primero, se enamoró de la interpretación –“en una excursión con el instituto a Madrid nos llevaron a ver el musical Hoy no me puedo levantar y ahí pensé, yo quiero hacer eso”, rememora– para después quedar “enganchado” a la dirección y a la escritura de guión.Como actor, Sepúlveda –que se marchó a Madrid en 2011– ha estudiado con John Strasberg (hijo del mítico Lee Strasberg) y con el que considera su maestro, Fernando Piernas, “porque me descubrió un mundo diferente en la actuación y aunque él no fuera consciente fue el que me animó a escribir y dirigir”, revela el cineasta que se fue a Cuba, a la prestigiosa escuela de San Antonio de los Baños a estudiar dirección y a estudiar la escritura en la Factoría del Guión con Pedro Loeb. En 2016, rodando la serie Perdóname Señor en Barbate (Sepúlveda interpretaba al personaje de Guerrero) conoció a Luisa Gavasa “y confió en mí para mi primer corto como director”.