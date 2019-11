Ni un programa televisivo, ni la exposición pública que trae aparejado convertirse en un rostro conocido, ni siquiera la grata acogida de su primer disco debut han conseguido que Julia Medina despegue los pies del suelo. ¿Se permite soñar? “Sí, claro que sí”, contesta alegre, pero siempre con una premisa por delante, “ser una misma”, dice. Algo que ha querido demostrar con el trabajo con el que debuta en la escena discográfica, No dejo de bailar, donde, asegura, ha hecho “lo que ha querido” reforzándola en su propio criterio.

“No me dejaré llevar por las listas de ventas. Con el buen recibimiento de No dejo de bailar me he convencido aun más de que tengo que ser yo misma y de que sólo si uno hace algo que le gusta de verdad puede llegar a gustar a la gente”, reflexiona la intérprete y compositora isleña cuya gira comienza el 6 de febrero en Barcelona, en la Sala Apolo 2 (“que es bastante grande, así que tengo un poco de miedo”, ríe) y que continuará por Girona, Córdoba, Sevilla, Donosti, Vitoria, Valladolid, Oviedo, Bilbao, Alicante y Valencia, “y más ciudades y fechas que iremos anunciando en breve”, completa.

¿Y Cádiz?, pregunta obligada. “Pues ahí estamos... Estamos intentando cerrar una fecha en San Fernando”, adelanta la artista “loca” por “subirme a los escenarios y tocar y cantar que es lo que de verdad me gusta a mí”, confiesa la joven que también sigue componiendo porque, independientemente del lanzamiento de primer disco, “yo no puedo dejar de escribir”.

Y es que componer, sola o en compañía, hace feliz a Julia Medina que durante el pasado año se vio envuelta en un “intenso proceso”, como “un auténtico master de composición”, en vistas de dar forma a su No dejo de bailar. “Pero lo disfruté tanto... Reunirme con artistas a los que admiro y componer con ellos, como Rozalén, como Riki Rivera y David Santisteban, Pedro Guerra... Y después el proceso de grabación en casa, en San Fernando, con Dani Ruiz, el productor del trabajo... Ha sido una etapa muy bonita y ahora toca otra diferente, la de la promoción y luego, cantar y tocar, cantar y tocar...”, se recrea.

Porque las entretelas de la industria discográfica ni han sorprendido ni escandalizado a Medina. “Bueno, es que nunca he esperado nada concreto y sólo me he centrado en descubrir más que en esperar. Como te digo, lo que me gusta es cantar y componer, otros temas de la industria a mí me vienen grandes por lo que tengo un equipo de gente estupenda que me ayuda con todo lo que no es cantar y componer”, asegura la ex OT.

Y contra la cara oscura de la fama.. “Relativizar, intentar comprender, pararte a pensar que la gente se interesa por ti porque eres una persona conocida y aunque sea difícil al principio luego empiezas a entender muchas cosas”, razona la artista a la que más le ha costado “el tema de las redes sociales, que te juegan rápido una mala pasada”. Así, Medina asegura que le gusta “que me lleguen críticas constructivas sobre mi trabajo, eso es normal y no me importa, pero que se hable de con quién estoy, con quién paso el tiempo, sobre el físico... Claro, son cosas que me molestan bastante y que te hacen pensar en qué mundo estamos viviendo y estamos construyendo... Pero lidio lo mejor que puedo con ello”.