La isleña Julia Medina lanza su primer disco, ‘No dejo de bailar’

“Feliz y muy ilusionada”, la artista de San Fernando Julia Medina ve cómo su primer disco, No dejo de bailar, sale a la luz este 18 de octubre con todos los parabienes del público que hace una semana ya se rindieron a la finalista de OT con el primer adelanto de este trabajo, Dime.

“A mí me encanta bailar pero creo que no se me da muy bien pero, de todas formas, yo sigo bailando siempre porque me hace feliz, y pienso que es igual que la vida, llegamos aquí y nadie nos dice si la estamos viviendo bien pero, con todo, hay que seguir viviendo, hay que seguir bailando”, explica la intérprete y compositora sobre el título con el que bautiza su debut en la industria discográfica.

Más información Ya hay fecha para el lanzamiento del disco debut de Julia Medina

No deja de bailar, y es fácil seguirle el paso a Julia Medina, a lo largo de las diez canciones que componen este esperado trabajo del que estará firmando copias este viernes 18 de octubre, a partir de las 18.00 horas, en el Mediamarkt de Puerto Real.

Un disco en el que emoción, honestidad, talento y, sobre todo, “verdad, mucha verdad” se entrelazan en una personal coreografía en la que la gaditana ha estado trabajando durante este último año.

“Ha sido un año muy bonito y muy intenso donde he aprendido mucho. Y el resultado de todo eso lo he trasladado en estas canciones”, explica la artista “emocionada” con las dos grandes colaboraciones con las que cuenta en No dejo de bailar, el músico Pedro Guerra, con el que canta y firma el exquisito dúo Sálvame de ti que cierra el disco, y la cantautora linense Carmen Boza con la que Medina muestra su lado más provocador en el paladeado fraseo compartido de No me despedí. Todo ello, además, bajo la producción de Daniel Ruiz y grabado donde sólo uno baila con más soltura, en casa, en San Fernando.